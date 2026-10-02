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Symbolfoto
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Eine Polizeistreife vor dem Klagenfurter Hauptbahnhof
Für Bierdosen schlugen die bislang unbekannten Täter die verglaste Schiebetür ein.
Klagenfurt
02/10/2026
Beim Hauptbahnhof

Glastür für Bier zertrümmert: Polizei ermittelt nach Einbruch in Supermarkt

Am frühen Freitagmorgen kam es zu einem Einbruch in eine Supermarkt-Filiale im Bereich des Klagenfurter Hauptbahnhofes. Die bislang unbekannten Täter hatten es auf mehrere Bierdosen abgesehen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(203 Wörter)
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Gegen 4 Uhr früh kam es zu einem Einbruch in eine Supermarkt-Filiale im Bereich des Klagenfurter Hauptbahnhofs. Das bestätigt Bezirksinspektor Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten, auf Nachfrage von 5 Minuten. „Die verglaste Schiebetür wurde gegen eingeschlagen; die Täter sind noch flüchtig.“ Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief negativ. Gestohlen wurden offenbar mehrere Bierdosen. Laut Kogelnig laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Indes meldet sich auch Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) zu Wort.

Forderung nach Polizeidienststelle am Hauptbahnhof

Für Jonke ist dieser Vorfall ein klarer Beweis, dass eine dauerhafte Polizeipräsenz vor Ort unumgänglich ist. Seit Jahren fordern die Landeshauptstadt Klagenfurt und die FSP die Wiedereröffnung der dortigen Polizeidienststelle. „Sicherheit an öffentlichen Plätzen muss mit der Entwicklung der Infrastruktur Schritt halten und an oberster Stelle stehen. Unsere Bevölkerung braucht das Vertrauen, sich zu jeder Tageszeit sicher bewegen zu können. Das gelingt am effektivsten durch eine feste Polizeidienststelle direkt im Bahnhofsgebäude“,
betont Jonke abschließend. Für den Einsatz im aktuellen Fall zeichnet sich übrigens die Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße verantwortlich, welche laut Google Maps drei Autominuten vom Hauptbahnhof entfernt liegt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 10:49 Uhr aktualisiert
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