Klagenfurter Lindwurm ziert nun auch die Stadtbusse

Das städtische Lindwurm-Logo ist ab sofort auch auf den Bussen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH zu sehen.

Damit schreitet der Ausbau der städtischen Designlinie mit dem Wörthersee-Türkis weiter voran und soll städtische Dienstleistungen noch deutlicher erkennbar machen. Mit dem schrittweisen Ausbau der Corporate Design Linie, für die die Abteilung Stadtkommunikation verantwortlich zeichnet, soll das Identitätsbewusstsein gefördert und das Stadtbild verschönert werden.

Städtische Designlinie

„Die Stadt tut viel für ihre Bürgerinnen und Bürger. Oft ist dies auf den ersten Blick gar nicht erkennbar. Hier möchten wir ansetzen und die städtische Designlinie kontinuierlich auch auf die Tochtergesellschaften ausbauen. Für Bürgerinnen und Bürger soll klar erkennbar sein, was die Stadt alles für sie tut und wo auch überall Steuergeld verwendet wird. Mein Dank gilt daher auch der Geschäftsführung der KMG für die ausgezeichnete Kooperation“, erklärt Bürgermeister Christian Scheider.

„Passt hervorragend“

„Als städtisches Tochterunternehmen war es naheliegend, dass wir den Lindwurm in unser Busdesign aufnehmen. Er steht für Klagenfurt und passt hervorragend auf unsere Busse. Außerdem haben wir damit einen weiteren treuen Fahrgast gewonnen“, so Hansjörg Schusser, Geschäftsführer der Klagenfurt Mobil GmbH.