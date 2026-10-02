Bekannter Wörthersee-Hotelier im 75. Lebensjahr verstorben

Friedrich Semmelrock-Werzer ist vor kurzem im 75. Lebensjahr verstorben. Der Tourismus rund um den Wörthersee trauert um eine prägende Persönlichkeit.

Der Kärntner Gastronomie- und Hotelsektor verliert ein prägendes Gesicht: Friedrich Semmelrock-Werzer ist vor kurzem im 75. Lebensjahr verstorben. Aufgewachsen in einer bekannten Hotelierfamilie war seine berufliche Weichenstellung früh vorgezeichnet, wodurch er nach dem Abschluss der Hotelfachschule rasch Verantwortung in der Wörthersee-Region übernahm.

Stationen in Velden und Pörtschach

Sein beruflicher Weg führte ihn zunächst ins Casino-Restaurant „Ovedasso“ nach Velden, welches er über einen längeren Zeitraum betrieb. Zu einem zentralen Wirkungsort wurde später die direkt am See gelegene „Villa Miralago“ in seinem Heimatort Pörtschach. Den Traditionsbetrieb hatte die Familie ab dem Jahr 1994 pachtweise übernommen und fortan unter seiner Regie weitergeführt.

Abschied in einer Woche

Der finale Abschied aus dem Kreis von Familie, Freunden und Weggefährten ist für den 9. Oktober um 15 Uhr angesetzt. Der Trauergottesdienst wird im Zeremonium des Pörtschacher Ortsfriedhofs abgehalten, so die „Kleine Zeitung“ abschließend.