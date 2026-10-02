/ ©Montage: 5 Minuten / Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Entscheidung gefallen: „Waschi“ will es wissen
Die SPÖ Klagenfurt schickt Manfred Mertel als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen.
Es ist fix: Der Bürgermeisterkandidat der SPÖ in Klagenfurt heißt Manfred „Waschi“ Mertel. Das bestätigten Teilnehmer der heutigen Klausur im Gespräch mit 5 Minuten. Zuletzt waren ja nur Parteichef Ron Rabitsch und Mertel im Rennen, der 72-jährige Ex-Fußballer machte das Rennen. Der „Funkturm“ wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes