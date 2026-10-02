Entscheidung gefallen: „Waschi“ will es wissen

Der "Funkturm" wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.

Der "Funkturm" wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.

Es ist fix: Der Bürgermeisterkandidat der SPÖ in Klagenfurt heißt Manfred „Waschi“ Mertel. Das bestätigten Teilnehmer der heutigen Klausur im Gespräch mit 5 Minuten. Zuletzt waren ja nur Parteichef Ron Rabitsch und Mertel im Rennen, der 72-jährige Ex-Fußballer machte das Rennen. Der „Funkturm“ wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.

©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf Manfred Mertl geht als Spitzenkandidat ins Rennen.











Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert