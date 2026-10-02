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/ ©Montage: 5 Minuten / Parlamentsdirektion/Thomas Topf
Foto auf 5min.at zeigt Dr. Manfred Mertel.
Der "Funkturm" wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.
Klagenfurt
02/10/2026
Bürgermeisterwahl
Exklusiv

Entscheidung gefallen: „Waschi“ will es wissen

Die SPÖ Klagenfurt schickt Manfred Mertel als Bürgermeisterkandidaten ins Rennen.

von Fritz Kimeswenger Das Foto auf www.5min.at zeigt Mag. Fritz Kimeswenger aus dem Politik Ressort.
1 Minute Lesezeit(71 Wörter)
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Es ist fix: Der Bürgermeisterkandidat der SPÖ in Klagenfurt heißt Manfred „Waschi“ Mertel. Das bestätigten Teilnehmer der heutigen Klausur im Gespräch mit 5 Minuten. Zuletzt waren ja nur Parteichef Ron Rabitsch und Mertel im Rennen, der 72-jährige Ex-Fußballer machte das Rennen. Der „Funkturm“ wie er in Fußballerkreisen genannt wurde, wird nun am 28. Februar 2027 gegen Bürgermeister Christian Scheider antreten.

Foto auf 5min.at zeigt Dr. Manfred Mertel.
©Parlamentsdirektion/​Thomas Topf
Manfred Mertl geht als Spitzenkandidat ins Rennen.





Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 16:37 Uhr aktualisiert
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