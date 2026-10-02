Schwerer Unfall in Klagenfurt: Feuerwehr musste Person aus Fahrzeug befreien

Zwei PKW kollidierten im Kreuzungsbereich in Viktring. Eine eingeschlossene Person musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Am heutigen Freitag wurde die Feuerwehr Viktring – Stein / Neudorf um 12:45 Uhr gemeinsam mit der Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee zu einem technischen Einsatz im Ortsgebiet von Viktring alarmiert.

Zwei Fahrzeuge kollidiert

Unter dem Einsatzstichwort „Verkehrsunfall, Personen im PKW eingeschlossen“ (T VU 3) rückten zehn Einsatzkräfte der Wehr mit den Fahrzeugen KRF 20 und Tank 20 aus, nachdem die Alarmierung erfolgt war. Im Süden von Klagenfurt waren im Kreuzungsbereich zwei PKW kollidiert.

Person im Pkw einegschlossen

„Eine Person war aufgrund der Deformierung der Fahrertüre im PKW eingeschlossen. Mittels hydraulischen Rettungsgeräts musste in weiterer Folge ein Zugang geschaffen werden, um die Person schonend aus dem Fahrzeug zu retten“, schildert die Feuerwehr. Folgend wurden an der Einsatzstelle umfangreiche Sicherungsarbeiten durchgeführt. Zudem wurden die beteiligten Fahrzeuge sicher in einer Bushaltestelle abgestellt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 02.10.2026 um 18:43 Uhr aktualisiert