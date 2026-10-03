Kein rot-weißer Treffer in Südtirol: EC-KAC verliert Tabellenführung

Der EC-KAC zog am Freitagabend beim HC Bolzano klar mit 0:4 den Kürzeren und musste damit auch seine Tabellenführung an die stabil auftretenden Südtiroler abgeben.

Der EC-KAC zog am Freitagabend beim HC Bolzano den Kürzeren. Mit dem 0:4 mussten die Rotjacken auch die Tabellenführung an die stark auftretenden Südtiroler abtreten. Zudem gab es einen verletzungsbedingten Ausfall.

Ausgeglichenes Startdrittel ohne Treffer

In einem flotten und gut strukturierten ersten Drittel hatten die Klagenfurter die erste Gelegenheit: Thomas Hundertpfund bediente Raphael Herburger, dessen Schlenzer jedoch zu mittig geriet. Auf der Gegenseite prüfte Nicolò Remotalo KAC-Schlussmann Florian Vorauer. Trotz Chancen auf beiden Seiten – darunter Möglichkeiten für Finn van Ees und Nick Petersen – ging es ohne Tore in die erste Pause. Auch ein Powerplay der Füchse blieb ohne Ertrag.

Bozen zieht im zweiten Abschnitt davon

Früh im zweiten Drittel rettete Mattias Göransson im letzten Moment vor dem Klagenfurter Torraum. In der 28. Minute gingen die Gastgeber schließlich in Führung: Daniel Mantenuto traf verdeckt hoch in die lange Ecke. Gegen Ende des Abschnitts bauten die Südtiroler den Vorsprung entscheidend aus. Teemu Kivihalme traf in der 35. Minute per Handgelenkschuss zum 2:0, ehe Matt Bradley kurz darauf zum 3:0 ins leere Tor einschob (38.). Zu allem Überfluss war die Partie kurz vor Drittelende für KAC-Stürmer Matt Fraser verletzungsbedingt vorzeitig beendet.

Entscheidung im Powerplay und starker HCB-Goalie

Zu Beginn des letzten Durchgangs machten die Gastgeber im Überzahlspiel alles klar: Brad McClure hämmerte den Puck per Onetimer zum 0:4 an die Innenstange (41.). Der KAC bemühte sich um den Ehrentreffer, scheiterte aber immer wieder am souveränen HCB-Schlussmann Louis Domingue, der unter anderem Chancen von Tobias Sablattnig und Travis St. Denis parierte. Domingue feierte damit sein erstes Shutout in der Liga und besiegelte die Klagenfurter Niederlage.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.10.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert