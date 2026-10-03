Sozialpreis für „Mitten im Leben“: Klagenfurt ehrt Senioren-Projekt

Seit 25 Jahren organisiert die Aktion „Mitten im Leben“ Veranstaltungen und Angebote für die ältere Generation in Kärnten. Zum Jubiläum erhielt die Initiative des Katholischen Bildungswerkes den Sozialpreis der Stadt Klagenfurt.

Die Menschen werden immer älter, die Nachfrage nach Freizeit- und Gesundheitsangeboten für diese Altersklasse nimmt zu, teilt die StadtKommunikation in einer Aussendung mit. Die Aktion „Mitten im Leben“ des Katholischen Bildungswerks hat diese Entwicklung bereits früh erkannt und organisiert seit 25 Jahren Veranstaltungen für Senioren in ganz Kärnten. Unter dem Motto „Aktiv und selbstbestimmt älter werden“ stehen bei den Veranstaltungen die geistige und körperliche Gesundheit der Teilnehmer im Mittelpunkt. Heute gibt es mehr als 70 Gruppen im ganzen Bundesland, alle zwei Wochen gibt es ein Treffen in den jeweiligen Gemeinden oder Bezirken, wird betont.

Sozialpreis der Stadt überreicht

Zum 25-jährigem Bestehen gratulierte auch Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider herzlich: „Das Mitten im Leben-Projekt steht für lebendige Bildungsarbeit, stellt die Selbstständigkeit, Lebensfreude und die Gesundheit unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Fokus. Vielen herzlichen Dank für diese wertvolle Arbeit für unsere Gemeinschaft“, so Scheider. Als Zeichen der Wertschätzung und Anerkennung des jahrelangen Engagements überreichte das Stadtoberhaupt den Sozialpreis an Ulrike Schwertner, Leiterin der „Mitten im Leben“-Aktion und Birgit Wurzer vom Katholischen Bildungswerk.