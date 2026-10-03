Schon wieder Unfall auf der Rosentaler Straße

Derzeit staut es sich in Klagenfurt an einer bekannten Stelle und zwar auf der Rosentaler Straße. Grund ist ersten Informationen zufolge ein Unfall.

Heute kam es auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt zu einem Unfall.

Heute kam es auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt zu einem Unfall.

Wie aus einem Posting von „Klagenfurt Elite“ auf Instagram hervorgeht, kam es heute zu einem Unfall auf der Rosentaler Straße. Die Stelle ist nicht unbekannt – hier kommt es immer wieder zu Vorfällen, wir haben schon mehrmals berichtet.

Unfall bei bekannter Stelle

Heute hat es erneut gekracht. Auf Bildern ist zu sehen, wie zwei Fahrzeuge in der Kreuzung stehen. Auch die Polizei ist vor Ort. Wie es in dem Posting heißt, handelt es sich um imm dieselbe Stelle. So schreibt eine Person: „Wieder mal ein Unfall auf der bekanntesten Kreuzung“ und ein anderer teilt mit: „Täglich grüßt das Murm.. äh die Kreuzung.“

Stau auf der Rosentaler Straße

Laut Antenne Kärnten Verkehrsservice müsse derzeit aufgrund des Unfalls mit Verzögerungen gerechnet werden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Keutschacher Straße. Genaueres ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.