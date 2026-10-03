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Das Bild auf 5min.at zeigt einen Unfall in Klagenfurt.
Heute kam es auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt zu einem Unfall.
Klagenfurt
03/10/2026
Stau

Schon wieder Unfall auf der Rosentaler Straße

Derzeit staut es sich in Klagenfurt an einer bekannten Stelle und zwar auf der Rosentaler Straße. Grund ist ersten Informationen zufolge ein Unfall.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)
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Wie aus einem Posting von „Klagenfurt Elite“ auf Instagram hervorgeht, kam es heute zu einem Unfall auf der Rosentaler Straße. Die Stelle ist nicht unbekannt – hier kommt es immer wieder zu Vorfällen, wir haben schon mehrmals berichtet.

Unfall bei bekannter Stelle

Heute hat es erneut gekracht. Auf Bildern ist zu sehen, wie zwei Fahrzeuge in der Kreuzung stehen. Auch die Polizei ist vor Ort. Wie es in dem Posting heißt, handelt es sich um imm dieselbe Stelle. So schreibt eine Person: „Wieder mal ein Unfall auf der bekanntesten Kreuzung“ und ein anderer teilt mit: „Täglich grüßt das Murm.. äh die Kreuzung.“

Stau auf der Rosentaler Straße

Laut Antenne Kärnten Verkehrsservice müsse derzeit aufgrund des Unfalls mit Verzögerungen gerechnet werden. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Keutschacher Straße. Genaueres ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

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