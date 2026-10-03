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Ein Bild auf 5min.at zeigt Bürgermeister Christian Scheider und Gemeinderat Michael Gussnig mit Vertretern der Rettungshunde Brigade.
Klagenfurt stand am Samstagvormittag ganz im Zeichen des Tierschutzes.
Klagenfurt
03/10/2026
Am Samstag

Neuer Platz wurde zum Treffpunkt für Tierliebhaber

Der Neue Platz in Klagenfurt verwandelte sich am Samstagvormittag zum Treffpunkt für Tierfreunde: Bei der sechsten Auflage des Tierschutztags boten Organisationen Infostände, Beratung sowie Vorführungen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(153 Wörter)
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Der Tierschutztag bot Tierfreunden am Neuen Platz in Klagenfurt ein buntes Programm rund um das Wohl der Vierbeiner. Vor Ort präsentierten diverse Organisationen und Initiativen ein breites Spektrum an Themen. Die Informationsstände deckten Bereiche wie Tiergesundheit, Nahrung und tiergerechte Produkte ab. Zudem wurden kostenlose tierärztliche Check-ups angeboten und auch die Rettungshundebrigade stellte ihre Arbeit vor. Als Höhepunkt erwies sich die Vorführung der „K9 Suchhundestaffel“: Spürhund „Willi“ verfolgte dabei die Spur von Bürgermeister Christian Scheider (FSP).

Ein Fest für Tiere

Organisiert wurde der Schwerpunkttag von Tierschutzreferent Scheider und Gemeinderat Michael Gussnig (FSP). In seiner Eröffnungsrede unterstrich das Stadtoberhaupt die Bedeutung der Veranstaltung: „Tierschutz ist uns in der Stadt Klagenfurt nicht nur ein Herzensanliegen, sondern ein Auftrag.“ Zudem hieß er die Anwesenden willkommen, insbesondere die „Experten und Vertreter der erfahrensten und kompetentesten Organisationen rund um Tierschutz und Tierwohl“.

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KI-Hinweis: Künstliche Intelligenz kam lediglich unterstützend zum Einsatz, der Text wurde überwiegend von der Redaktion verfasst und sorgfältig geprüft.

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