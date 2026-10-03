Duell in Linz: Findet der KAC wieder zurück in die Erfolgsspur?

Nach zwei Niederlagen strebt der EC-KAC am Sonntag, 4. Oktober 2026, ab 17.30 Uhr bei den Black Wings Linz die Rückkehr auf die Siegerstraße an. Allerdings reisen die Klagenfurter mit einem stark dezimierten Kader an.

Der EC-KAC fordert am Sonntag auswärts die Black Wings Linz. Nach fünf Auftaktsiegen musste der österreichische Rekordmeister zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen: Einem 2:4 zu Hause gegen Milano HC folgte am Freitag ein 0:4 beim neuen Tabellenführer HC Bolzano. Dadurch verloren die Rotjacken ihre Spitzenposition in der win2day ICE Hockey League. Drei Niederlagen in Folge gab es für den Klagenfurter Klub zuletzt im Oktober 2024. Mit den Black Wings wartet aber ein formstarker Gegner auf den derzeitigen Tabellenzweiten. Die Oberösterreicher rangieren auf Platz fünf und siegten in vier ihrer jüngsten fünf Duelle – zuletzt gab es am Freitag einen 3:2-Erfolg nach Penaltyschießen gegen Graz. Zudem gestalteten die Linzer drei ihrer bisher vier Heimspiele erfolgreich.

Stürmer Waschnig: „Waren enge Partien“

KAC-Spieler David Waschnig warnt vor dem Kontrahenten: „Linz hat in der Off-Season einige neue Spieler verpflichtet, die sie besser machen, auch wenn wir letzte Saison alle Duelle gewonnen haben, waren das allesamt enge Partien. Die Black Wings spielen schnell und sind zu Hause stark, mit ihrem Publikum im Rücken sind sie gefährlich und es ist von der Stimmung her auch als Auswärtsmannschaft cool, in Linz zu spielen.“

Personalsorgen beim KAC

Zusätzlich erschwert wird die Aufgabe durch personelle Sorgen aufseiten der Kärntner. Neben den Langzeitverletzten Sebastian Dahm, Jacob Hudson und Fabian Hochegger fehlen der erkrankte Jan Muršak sowie Simeon Schwinger nach einer Oberkörperverletzung. Zudem fiel Matt Fraser am Freitag in Bozen mit einer Unterkörperverletzung aus, deren genaue Diagnose noch aussteht. Damit fehlen den Gästen mindestens fünf Stammkräfte in der Offensive. Ob Spieler aus dem Future Team nachrücken, entscheidet sich erst am Spieltag, da diese selbst in der Alps Hockey League im Einsatz sind.