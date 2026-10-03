Semesterstart in Klagenfurt: Uni knackt Rekordmarke

Historischer Höchststand in Klagenfurt: Zum Start des Wintersemesters 2026/27 verzeichnet die Universität Kärntens über 2.200 Erstsemestrige. Damit wird voraussichtlich die Gesamtzahl von 14.000 Studierenden geknackt.

Erstmals in der Geschichte der Universität Klagenfurt wird mit rund 14.000 Studierenden gerechnet. Für mehr als 2.200 Erstsemestrige beginnt im Wintersemester 2026/27 der universitäre Lebensabschnitt. Neben den bekannten Fächern sorgen neue Bildungsangebote für Interesse. Gut angenommen wird das neu eingeführte englischsprachige Bachelorstudium Social Sciences. Neu im Programm ist zudem das Masterstudium Psychotherapie mit 40 Plätzen sowie das Format der Bachelor-Kombinationsstudien.

Welcome Days in Klagenfurt

Zum Semesterauftakt nutzten rund 1.200 Erstsemestrige am 1. und 2. Oktober 2026 die Welcome Days. Rektorin Ada Pellert hieß die Nachwuchsakademiker im größten Hörsaal willkommen: „Mit Ihrem Studienbeginn eröffnen sich neue Perspektiven – fachlich und persönlich. Bringen Sie Ihre Fragen und Ideen ein, bleiben Sie neugierig und nutzen Sie die Gelegenheit, voneinander zu lernen. Wir freuen uns, Sie auf diesem Weg zu begleiten.“

Start ins Studium

Neben Infoveranstaltungen durch Studienprogrammleiter, Studienassistenten sowie die ÖH Klagenfurt/Celovec standen Campus- und Bibliotheksführungen auf dem Programm. „Wir möchten den neuen Studierenden Orientierung geben und ihnen den Einstieg erleichtern. Dazu gehören praktische Tipps ebenso wie persönliche Begegnungen“, erklären Delia Lackner-Barkowits und Sarah Pasterk von den Uni Services. Gemeinsame Snacks boten Raum für erste Kontakte.