Ehemalige Schneidermeisterin wurde 100: „Hoch soll sie leben“

Die gebürtige Klagenfurterin Margaretha Knoblich feierte ihren 100. Geburtstag im Kreise von Freunden bei einem gemütlichen Fest im Garten. Unter den Gratulanten befand sich auch Bürgermeister Christian Scheider (FSP), der die Jubilarin persönlich besuchte. „100 Jahre sind ein stolzes Alter und bedeuten viel Lebenserfahrung. Ich freue mich sehr, eine weitere Klagenfurterin im Club der Hundertjährigen begrüßen zu dürfen. Für das kommende Lebensjahr wünsche ich Frau Knoblich alles erdenklich Gute und vor allem viel Gesundheit!“, gratulierte das Stadtoberhaupt.

Erfolgreich mit der Nähnadel und am Tanzparkett

Blickt man auf das Leben der Jubilarin zurück, sticht vor allem ihr handwerkliches Talent ins Auge. Die gelernte Schneidermeisterin führte einst einen eigenen Salon in der Herrengasse. Eine große Leidenschaft verband sie außerdem über viele Jahre mit ihrem Ehemann: das Tanzen. Gemeinsam nahm das Paar an internationalen Meisterschaften in Deutschland, Italien und der Schweiz teil. Die passenden Tanzkleider schneiderte sich die Klagenfurterin stets selbst.

Lesen, Kochen und Spazierengehen

Auch abseits des Parketts zeigte sie vielfältige Interessen. Neben dem Lesen – wovon eine eigene kleine Bibliothek in den eigenen vier Wänden zeugt – widmete sie sich mit großer Begeisterung dem Kochen. Vor allem ihr Heringschmaus ist bekannt. Abgesehen von kleinen Alterserscheinungen erfreut sich Knoblich weiterhin guter Gesundheit. Ihre täglichen Spaziergänge an der frischen Luft genießt sie gemeinsam mit Pflegerin Maria, die seit sechs Jahren an ihrer Seite ist.