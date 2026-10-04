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/ ©FF Maria Rain
Das Bild auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Durch rasches Handeln verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres.
Maria Rain
04/10/2026
Feuerwehreinsatz

Wasserrohrbruch in Maria Rain: Feuerwehr verhinderte größeren Schaden

Am Samstagabend trat in Maria Rain Wasser durch die Asphaltdecke aus. Die Feuerwehr und die Wasserwerke drehten die Leitung zügig ab und verhinderten so größeren Schaden.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)
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Am Samstagnachmittag kurz vor 17:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Maria Rain zu einem Einsatz in das eigene Gemeindegebiet gerufen. Grund für die Alarmierung war ein Wasserrohrbruch.

Größerer Schaden verhindert

Am Einsatzort konnte der Schaden aufgrund des massiven Wasseraustritts durch die Asphaltdecke rasch gefunden werden. Nach der Lokalisierung der Absperrmöglichkeit wurde die betroffene Leitung abgedreht, um einen größeren Schaden zu verhindern. Im Einsatz standen die FF Maria Rain sowie die Wasserwerke.

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