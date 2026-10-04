„Einfach nur noch ärgerlich…“: Mutter findet Spritzen in Klagenfurter Park

Eine Leserin entdeckte in einem Klagenfurter Park gebrauchte Spritzen und Alkoholflaschen. Gegenüber 5 Minuten berichtet sie über ihren Fund.

Wie eine 5-Minuten-Leserin am Sonntag der Redaktion berichtete, machte sie in einem Klagenfurter Park einen eher unschönen Fund. Neben zahlreichen Alkoholflaschen, welche frei herumstanden, fand sie auch Spritzen sowie das dazugehörige Verpackungsmaterial.

„Einfach nur noch ärgerlich“

Laut ihr sei es „einfach nur noch ärgerlich. Unsere Hunde können sich verletzen, auch mein kleiner Sohn, da auch er immer mit auf der Wiese ist“, so die Kärntnerin im Gespräch mit 5 Minuten.

Nicht der erste Fund in diesem Jahr

In der Landeshauptstadt ist es in diesem Jahr nicht der erste Spritzenfund im öffentlichen Raum, wir berichteten bereits im Mai über einen ähnlichen Vorfall. Beim Durchqueren eines Spielplatzes fielen einer Frau damals zwei Verpackungen auf. Bei näherer Betrachtung stellte sich heraus, dass es sich um ein verschreibungspflichtiges Beruhigungsmittel handelte. Nur wenige Schritte entfernt lag zudem eine gebrauchte Injektionsnadel.