Slow Wine Tour durch Klagenfurt: Fünf Stationen für Weinliebhaber

Ein neuer kulinarischer Spaziergang führt Ende Oktober durch die Kärntner Landeshauptstadt. Fünf Gastronomiebetriebe treffen auf fünf Winzer und laden dazu ein, ausgewählte Weine und dazu passenden Fingerfood zu verkosten.

Am 29. und 30. Oktober 2026 lädt die Slow Wine Coalition Carinthia zur Slow Wine Tour durch Klagenfurt „Vorbild war ein ähnliches Format in Wien, bei dem man einen Abend lang von Vinothek zu Vinothek spaziert. Wir wollen die Gäste dazu bringen, die Klagenfurter Innenstadt zu Fuß zu entdecken und Kärntner Weine direkt in der Landeshauptstadt zu erleben“, erklärt Max Waltl von der Winzervereinigung im Gespräch mit 5 Minuten.

Fünf Lokale, fünf Winzer

Teilnehmende Lokale sind die Rooftopbar 19null7 am Jacques-Lemans-Platz, das Restaurant Oscar am St. Veiter Ring, Die Hafenstadt in der Villacher Straße, Der Marktwirt am Benediktinerplatz sowie die Osteria Veneta am Kardinalplatz. Seitens der Weinwirtschaft wirken W² – BIO Weinbau Waltl, Vinum Virunum, Sternberg, vlg. Ritter und Von der Leiten – Kegley & Lexer mit.

Kulinarischer Spaziergang

Das Angebot umfasst an jeder Station ein Achtel Wein mitsamt passendem Appetithäppchen aus der jeweiligen Küche. Welches Weingut in welchem Lokal zu finden ist, zeigt sich erst beim Eintreffen. Die etwa 2,6 Kilometer lange Strecke zwischen den verschiedenen Lokalen wird zu Fuß zurückgelegt: „Einen Shuttle gibt es bewusst nicht. Alle Stationen liegen stadtnah und sind gut zu Fuß erreichbar. Die Gäste wählen ihre Route selbst“, betont Waltl. Das Event findet am 29. und 30. Oktober 2026, jeweils von 17 bis 22 Uhr statt. Tickets für die Veranstaltung können unter bereits online erworben werden.