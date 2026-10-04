Lindwurmschädel zieht von Klagenfurt nach Deutschland

Keine Sorge! Damit ist nicht das Steinerne Wahrzeichen am Neuen Platz gemeint, sondern ein Fossil aus dem 14. Jahrhundert, welches lange Zeit als Beweis für die Existenz der sagenumwobenen Figur galt.

Ein berühmtes Kärntner Fundstück sorgt derzeit in Deutschland für Aufsehen: Der versteinerte Schädel eines Wollhaarnashorns – besser bekannt als vermeintlicher Kopf des Klagenfurter Lindwurms – wurde für eine Sonderausstellung ins Hessische Landesmuseum exportiert. Dort ist es bis zum 17. Januar 2027 Teil der Schau „Drachen – Mythos und Wirklichkeit„. Die Präsentation beleuchtet das Thema aus kunsthistorischer sowie naturwissenschaftlicher Perspektive und zeigt über 170 europäische und ostasiatische Kunstwerke von der Antike bis zur Gegenwart. Ergänzt wird die Sammlung durch wissenschaftsgeschichtliche Dokumente, Präparate sowie Fossilien, wie dem Lindwurmschädel.

Sagenhaftes Relikt

Das Kopfskelett ist eng mit dem Wappentier von Klagenfurt verknüpft, dem am Neuen Platz auch ein steinernes Denkmal gesetzt wurde. Bereits 1335 nördlich von Klagenfurt entdeckt, galt das Fundstück jahrhundertelang als Beweis für die Existenz des sagenhaften Ungeheuers. Erst die Wissenschaft klärte den Irrtum auf: Das Relikt stammt von einem Wollhaarnashorn, das vor mehr als 200.000 Jahren im südlichen Alpenvorland lebte.