Gleitschirm verfängt sich nach Start in Baumkrone: Einsatz in Ebenthal

Glück im Unglück hatte am Sonntag ein 59-jähriger Paragleit-Pilot aus dem Bezirk Klagenfurt-Land. Der Mann geriet in einen sogenannten Sackflug und verfing sich in einer Baumkrone; blieb dabei aber unverletzt.

Der 59-jährige Mann hob am Sonntagnachmittag auf einem ausgewiesenen Startplatz im Gemeindegebiet von Ebenthal in Kärnten ab. „Doch kurz nach dem Start geriet er eigenen Angaben zufolge in einen sogenannten Sackflug“, heißt es vonseiten der Beamten der hiesigen Polizeiinspektion. Der Schirm verlor rasch an Höhe. Im Bereich der Ortschaft Kreuth konnte der Pilot einer Baumgruppe nicht mehr ausweichen und verfing sich mit seinem Gleitschirm in einer Baumkrone.

Kärntner hatte Schutzengel an seiner Seite

Doch der Mann hatte Glück: Er überstand den Unfall ohne Verletzungen und setzte eigenständig den Notruf ab. Wenig später rückte die Bergrettung an und seilte den Kärntner aus rund zehn Metern Höhe sicher ab.