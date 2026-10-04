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Ein Bild auf 5min.at zeigt Gabriel Wartbichler, Thomas Moser und René Fadinger.
Im MAKERSPACE Carinthia läuft bis 10. Oktober die Ausstellung „ARTISTS IN SPACE“.
Klagenfurt
04/10/2026
Bis 10. Oktober

Stahl, Holz und Keramik: Neue Kunstschau feierte Premiere in Klagenfurt

Die Künstler Gabriel Wartbichler und René Fadinger zeigen seit 1. Oktober 2026 die Schau ARTISTS IN SPACE im Klagenfurter MAKERSPACE Carinthia. Interessierte können die Werkstatt-Kunst bis 10. Oktober kostenfrei erleben.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(209 Wörter)
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Mit einem stimmungsvollen Auftakt feierte die Ausstellung „ARTISTS IN SPACE“ im MAKERSPACE Carinthia am Donnerstag in Klagenfurt ihre Premiere. Unter dem Leitgedanken „Raum ist kein Hintergrund. Er ist Material“ verschmelzen Kunst und Handwerk mitten zwischen Werkbänken. Die gezeigten Objekte aus Holz, Metall, Keramik und Papier von Gabriel Wartbichler und René Fadinger sind unmittelbar in der Werkstatt entstanden.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gabriel Wartbichler.
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Gabriel Wartbichler stellt den Menschen und dessen Platz in der Gesellschaft ins Zentrum seiner Arbeit.

Zwischen Maschinen und Werkbänken

Fadinger formte seine stählernen Cutouts mittels Wasserstrahlschneider und Bunsenbrenner zu plastischen Gebilden. Seine Empfehlung für künftige Macher lautet: „Ich empfehle allen, die ein größeres Projekt machen möchten, hierherzukommen.“ Die Infrastruktur biete viel Platz, einen großen Maschinenpark und verlässliche Unterstützung. Der Holzbildhauer Wartbichler rückt wiederum das Spannungsfeld zwischen dem Einzelnen und der Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Er hält fest: „Kunst kann vermitteln, was wir nicht in Worte fassen können – was wir spüren.“

Foto 3: Ein Bild auf 5min.at zeigt René Fadinger.
©MAKERSPACE Carinthia
René Fadinger präsentiert seine Cutouts im MAKERSPACE Carinthia.

Stimmungsvolles Opening

Geschäftsführer Thomas Moser streicht die Vielseitigkeit der Werkstätte heraus: „Mit der Ausstellung zeigen wir, dass der MAKERSPACE ein Raum für alle ist – vom Unternehmer über Schüler:innen bis hin zu Kunstschaffenden.“ Die Eventreihe soll nächstes Jahr eine Fortsetzung finden. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei.

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