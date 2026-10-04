Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / KAC Floorball
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Mannschaft des KAC Floorball.
Der KAC Floorball holte sich am Sonntag den nächsten Sieg im Grunddurchgang der 3 Nations IFL.
Klagenfurt
04/10/2026
Am Sonntag

Klagenfurter Floorballer sichern sich 8:6-Sieg

Nur einen Tag nach dem 10:7-Erfolg gegen die IBK Cartoon Heroes legte der KAC Floorball am Sonntag, dem 4. Oktober, nach: Die Klagenfurter feierten in der 3 Nations IFL einen 8:6-Sieg gegen Phoenix Fireball.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)
Wählen Sie 5min.at als bevorzugte Google-Quelle

Trotz eines frühen Rückstands drehten Pascual Fina, Valtteri Pernu und Viktor Lesnjak die Partie noch im Startdrittel zu einer 3:1-Führung. Im Mittelabschnitt baute Luca Wurmitzer den Vorsprung aus, ehe Phoenix Fireball verkürzte. Mit zwei raschen Treffern nach Drittelpause sorgten Lesnjak und Pernu schließlich für klare Verhältnisse.

Sieg für den KAC

Tobias Grabner erhöhte nach einem Sololauf auf 7:3, bevor erneut die Gäste zwei Treffer nachlegten. Alexander Apold traf in der Schlussphase ins leere Tor zum 8:5. Zwar gelang Phoenix noch ein neuerlicher Anschlusstreffer, die Rotjacken holten sich aber den verdienten 8:6-Erfolg.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf:

© 2026 - 5min.at