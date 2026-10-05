Schwer alkoholisiert: 29-Jähriger überschlägt sich mehrfach und kracht gegen Baum

Ein 29-Jähriger kam auf der B85 von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und krachte gegen einen Baum. Er wurde verletzt ins Klinikum gebracht. Ein Alkovortest ergab eine schwere Alkoholisierung.

Gegen 0.30 Uhr war ein 29-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land auf der B85 Rosental Straße unterwegs. Im Bereich von Dobrowa verlor er in einer leichten Linkskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Auto.

Auto landet in Zufahrt

Der Wagen kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrmals und prallte gegen einen Baum. Schließlich kam das völlig beschädigte Fahrzeug in der Zufahrt eines Wohngebäudes zum Stillstand. Trotz des heftigen Unfallhergangs konnte sich der 29-Jährige selbstständig aus dem Wrack befreien. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Führerschein vorläufig weg

Ein durchgeführter Alkovortest ergab laut Polizei eine schwere Alkoholisierung. Dem 29-Jährigen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Am Auto sowie an Straßenleiteinrichtungen und Privateigentum entstand erheblicher Sachschaden. Neben Polizei und Rettung waren die Feuerwehren St. Margareten und Gotschuchen mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 45 Einsatzkräften vor Ort.