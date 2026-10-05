Neuer Discounter zieht direkt bei IKEA Klagenfurt ein

In Klagenfurt bekommt das schwedische Möbelhaus IKEA Zuwachs auf der eigenen Fläche: Am Montag, den 12. Oktober 2026, eröffnet der Discounter Thomas Philipps eine neue Filiale am IKEA Platz 1.

Die Eröffnung ist das Ergebnis einer Modernisierung, im Zuge derer IKEA seine Flächen im Gebäude neu geordnet und verkleinert hat. Auf rund 2.200 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet die selbstständige Marktpartnerin Doris Pachler-Taferner mit ihrem 17-köpfigen Team künftig mehr als 18.000 Artikel an.

Verschiedenstes Sortiment

Das Sortiment reicht von Alltagswaren wie Lebensmitteln und Drogerieartikeln bis hin zu Haushalts-, Garten- und Dekorationsbedarf. Mit der Neueröffnung schließt der Markt zeitlich direkt an das beginnende Weihnachtsgeschäft an. Beide Handelsketten erhoffen sich durch die Kooperation Synergieeffekte und eine höhere Kundenfrequenz am gemeinsamen Standort.