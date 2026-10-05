Rekordsaison im Strandbad Klagenfurt

Prächtiges Sommerwetter, ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm und rund 452.000 Besucher im Strandbad Klagenfurt haben diese Badesaison zu einer ganz besonderen gemacht. In allen drei Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt konnten mehr als 650.000 Gäste gezählt werden.

Rekordsaison

Das Strandbad Klagenfurt kann auf eine Rekordsaison zurückblicken. Die vielen Sonnentage, das unvergleichliche Ambiente und das abwechslungsreiche Unterhaltungs- und Sportangebot zogen heuer rund 453.000 Badegäste ins „Wohnzimmer der Klagenfurter“. Die Digitalisierung macht auch vor den Strandbädern der Stadtwerke Klagenfurt nicht halt: So wurden heuer um 126% mehr Tageskarten und 70% mehr Saisonkarten online gekauft als noch 2025.

Verschiedene Feste

Beim großen Familienfest zu Saisonbeginn standen die Familien und vor allem die Kinder im Mittelpunkt. Lachen, Spielen und gemeinsame Erlebnisse sorgten für einen Tag voller Leichtigkeit und Freude. Im August wurde das Strandbad mit „Movie at the Lake“ zum Open Air Kino – „Der König der Löwen“ begeisterte Alt und Jung. Ein musikalischer Höhepunkt war das „Konzert am Steg“ mit der Kärntner Band „Klangwolke“ im September. Musik, Wasser und die einzigartige Atmosphäre am See verschmolzen zu einem Sommerabend, der für viele unvergesslich bleiben wird.

„Schwimmen statt Baden“

Und auch sportlich war einiges los: Bei „Schwimmen statt Baden“ im Juli stand die Freude an der Bewegung und am Wasser im Mittelpunkt und beim ersten Wörthersee Marathon Ende September tummelten sich im Strandbad Klagenfurt nicht weniger als 20.000 Menschen – die einen um zu laufen, die anderen um die Sportler:innen anzufeuern. Erfreulich: Auch die Gäste des nahegelegenen Campingplatzes Klagenfurt haben das Strandbad für sich entdeckt. Die Stadtwerke Klagenfurt haben den Campingplatz mit heurigem Jahr an die Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) verpachtet. Rund 3 Millionen Euro wurden von den Stadtwerken Klagenfurt vorab in die Modernisierung des Campingplatzes investiert.

Wichtige Weiterentwicklungen

Auch wenn am 4. Oktober die Saison zu Ende ging, richtet sich der Blick nach vorne. 2027 stehen im Strandbad Klagenfurt wichtige Weiterentwicklungen an. Mit einem neuen Mitteltrakt und einem neuen Gastronomiebereich verbessern sich die Aufenthaltsqualität und das Angebot, das Strandbad wird weiter aufgewertet und fit für die Zukunft gemacht. Eine weitere wichtige Veränderung betrifft das Strandbad Maiernigg: Dieses wird künftig wieder von den Stadtwerken Klagenfurt in Eigenregie betrieben. Damit wird auch dort die Möglichkeit geschaffen, die Entwicklung und Gestaltung wieder unmittelbar selbst in die Hand zu nehmen.