Erfolgreicher Start: KAC-Frauen holen zwei Siege in Ungarn

Die EC KAC-Frauen feierten in der DEBL einen Saisonauftakt nach Maß, freut sich der Verein. Im Auswärtsdoppel in Ungarn sicherte man sich mit zwei souveränen Siegen die ersten sechs Punkte.

Am Samstag holten sich die Rot-Weißen gegen Rampage Veszprem einen 5:3-Sieg, der durchaus höher hätte ausfallen können (51 Schüsse aufs Tor), heißt es weiter vom Verein. Einen Tag später gab es schließlich einen 14:1-Kantersieg gegen den Hokiklub Budapest II, bei dem Andrea Kantorova (5T/3A) und Veronika Hujova (4T/4A) jeweils acht Punkte gelangen. „Es war ein gute Standortbestimmung, wir wissen aber, dass in den nächsten Wochen wesentlich stärkere Gegner auf uns warten, da gibt es noch einiges zu verbessern“, resümiert Trainer Herwig Gressel.