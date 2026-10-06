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/ ©pexels/BMI Pachauer
Symbolfoto
Am Bild sieht man zwei Polizisten vor einem Radio.
Unbekannte Täter brachen in Klagenfurt zwei Baustellencontainer auf und stahlen zahlreiche Akkus, Ladegeräte sowie weitere Arbeitsgeräte.
Klagenfurt
06/10/2026
Einbruchdiebstahl

Sogar das Radio geklaut: Diebstahl auf Klagenfurter Baustelle beschäftigt Polizei

Unbekannte Täter hatten es in Klagenfurt auf zwei Baustellencontainer abgesehen. Neben zahlreichen Maschinenakkus und Ladegeräten verschwanden auch eine Motorkettensäge und ein Baustellenradio.

von Carolina Jakubovic
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)
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Zwischen Freitag, dem 2. Oktober, 13 Uhr, und Montag, dem 5. Oktober, 6 Uhr, kam es in Klagenfurt zu einem Einbruch auf einer Baustelle. Bislang unbekannte Täter sollen dort zwei Baustellencontainer aufgebrochen haben.

Zahlreiche Gegenstände gestohlen

Aus den beiden Containern wurden laut Polizei insgesamt zehn Maschinenakkus und vier dazugehörige Ladegeräte gestohlen. Außerdem nahmen die Täter drei Containerschlüssel, ein Baustellenradio sowie eine Motorkettensäge mit. Wie hoch der durch den Einbruch und die gestohlenen Gegenstände entstandene Schaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen laufen.

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