Beliebte Babybörse in Klagenfurt findet bald statt

Am Samstag, den 10. Oktober, sowie am Sonntag, den 11. Oktober 2026, findet die Herbstedition der Klagenfurter Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 (Wörthersee Halle) statt.

Seit dem Start im Jahr 2011 hat sich das Event mit etwa 500 Tischen und mehr als 5.000 Gästen zum bundesweit größten Marktplatz für Secondhand-Kinderbedarf entwickelt. An beiden Tagen steht Familien ein umfangreiches Sortiment an gut erhaltenen Dingen für den Nachwuchs zur Auswahl, von Kleidung und Spielsachen über Kinderwägen bis hin zu Büchern und Möbeln fürs Kinderzimmer.

Große Auswahl für Groß und Klein

Babykleidung wird rasch zu klein, manche Spielsachen verlieren schnell ihren Reiz und der Kinderwagen wird nach einer Saison nicht mehr genutzt. Die Messe führt Angebot und Nachfrage gezielt zusammen: Käufer profitieren von geprüfter Qualität zu fairen Preisen, während Verkäufer gebrauchten Sachen ein zweites Leben schenken. Das schont die Geldbörse und schützt die Umwelt.