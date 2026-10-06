Beliebte Babybörse in Klagenfurt findet bald statt
Am Samstag, den 10. Oktober, sowie am Sonntag, den 11. Oktober 2026, findet die Herbstedition der Klagenfurter Baby- und Kinderbörse in der Messehalle 4 (Wörthersee Halle) statt.
Seit dem Start im Jahr 2011 hat sich das Event mit etwa 500 Tischen und mehr als 5.000 Gästen zum bundesweit größten Marktplatz für Secondhand-Kinderbedarf entwickelt. An beiden Tagen steht Familien ein umfangreiches Sortiment an gut erhaltenen Dingen für den Nachwuchs zur Auswahl, von Kleidung und Spielsachen über Kinderwägen bis hin zu Büchern und Möbeln fürs Kinderzimmer.
Große Auswahl für Groß und Klein
Babykleidung wird rasch zu klein, manche Spielsachen verlieren schnell ihren Reiz und der Kinderwagen wird nach einer Saison nicht mehr genutzt. Die Messe führt Angebot und Nachfrage gezielt zusammen: Käufer profitieren von geprüfter Qualität zu fairen Preisen, während Verkäufer gebrauchten Sachen ein zweites Leben schenken. Das schont die Geldbörse und schützt die Umwelt.
Das Angebot im Überblick:
- Kleidung & Mode: Bekleidung für Babys und Kinder von 0 bis 14 Jahren, Schuhe, Jacken, Zubehör sowie Umstandsmode
- Kinderwagen & Ausstattung: Kinderwägen, Buggys, Autokindersitze, Babyschalen, Hochstühle, Wippen, Tragen und Reisebetten
- Spielzeug & Unterhaltung: Spielwaren für alle Altersgruppen, Gesellschaftsspiele, Lernspielzeug, Bücher, Konsolen und Videospiele
- Freizeit & Sport: Fahrräder, Laufräder, Roller, Dreiräder, Schlitten, Eislaufschuhe, Schwimmhilfen und Spielgeräte für draußen