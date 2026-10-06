Größtes Padel-Zentrum Kärntens in Klagenfurt geplant

Letzte Woche erfolgte die offizielle Schlüsselübergabe. Nach einer Ausschreibung der TC Schneider-Anlage im Auenweg, an der Stadtgrenze zu Ebenthal, ist diese neu vergeben worden. Marcel Kuster und Christian Maier bekamen im Zuge der Interessensbekundung im Frühjahr 2026 den Zuschlag für ihr eingereichtes Konzept. Auf dem 11.525 Quadratmeter großen Areal soll Kärntens größte Padel-Anlage entstehen.

Großes Areal

Neben den klassischen Padelplätzen, auf denen Zwei gegen Zwei spielen, sind auch sogenannte Single-Courts, auf welchen zwei Personen spielen oder trainieren können, geplant. Der Platz bietet noch genügend Raum für weitere Racketsportarten wie Pickleball oder Tennis. Zukünftig könnte auch eine Minigolfanlage oder ein Spielplatz installiert werden. Das Areal soll zu einer Sport- und Freizeitanlage für alle Altersklassen werden.

Schlüsselübergabe

„Mit der Schlüsselübergabe an Marcel Kuster und Christian Maier schließen wir ein langes Kapitel rund um das ehemalige Tennisareal Schneider endgültig ab und schlagen gleichzeitig ein neues auf. Ich freue mich, dass hier nun ein modernes und attraktives Padeltennis-Angebot entsteht, das Sport und Begegnung mitten in Klagenfurt verbindet. Diese Trendsportart begeistert immer mehr Menschen und passt hervorragend in unsere Stadt“, so Referent für Facility Management Stadtrat Julian Geier.