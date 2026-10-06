Klagenfurter Klimabilanz: Erstmals weniger Verkehrsemissionen

Der jährliche Monitoringbericht zur Smart City Klimastrategie zeigt positive Ergebnisse: Die Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee liegt weiterhin auf Kurs in Richtung Klimaneutralität, wird im Zuge der Stadtsenatssitzung mitgeteilt. Diese Entwicklungsstrategie soll nachhaltig die Lebensqualität der Bevölkerung sichern. Das Ziel: Bis zum Jahr 2030 will Klagenfurt die bilanzielle Klimaneutralität erreichen, bis 2040 die tatsächliche.

Erstmals rückläufige Verkehrsemissionen in Klagenfurt

Im Stadtsenat präsentierte Wolfgang Hafner, Leiter der Abteilung Klima- und Umweltschutz, die aktuelle Zwischenbilanz. Eine besonders erfreuliche Erkenntnis: Die Emissionen im Verkehrsbereich sind in Klagenfurt erstmals gesunken. Maßgeblich für diesen Rückgang sei der Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Durch die Einführung des 10-Minuten-Taktes stieg die Zahl der gefahrenen Personen-Kilometer im Busnetz spürbar an. Dies führte direkt zu einer Reduktion des CO2-Ausstoßes im Stadtgebiet.

Klagenfurter Smart-City-Klimastrategie

Insgesamt umfasst die Klagenfurter Smart-City-Klimastrategie 276 konkrete Maßnahmen. Diese verteilen sich auf neun zentrale Handlungsfelder: Mobilität und Energie, Infrastruktur und Stadtentwicklung, Wirtschaft, Natur und Lebensraum, Governance, Digitalisierung und Generationen. Laut Hafner wächst das Interesse an Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen sowohl in der Bevölkerung als auch in der Wirtschaft. Mittlerweile zählt die Landeshauptstadt bereits 59 aktive Klimaschutzkooperationen. Weitere Informationen zur Smart City Klimastrategie stehen auf der städtischen Website zur Verfügung.