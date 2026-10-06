LKW-Unfall in Tunnel auf A2: Feuerwehr im Einsatz

Heute kam es auf der A2 Südautobahn im Trettnigtunnel zu einem Unfall. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Ein Einsatz läuft derzeit bei Klagenfurt auf der A2.

Ein Einsatz läuft derzeit bei Klagenfurt auf der A2.

Die Feuerwehr Kalvarienberg teilt heute mit, dass aus bislang unbekannter Ursache heute Nachmittag ein LKW beim Tunnelportal des Trettnigtunnels verunfallt und anschließend im Tunnel zum Stillstand gekommen ist.

Einsatz läuft

„Die Freiwilligen Feuerwehren Kalvarienberg und St. Martin sowie die Polizei, die ASFINAG und die Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz“, heißt es gegenüber 5 Minuten. Genauere Informationen sind noch nicht bekannt, diese folgen.