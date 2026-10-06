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Das Bild auf 5min.at zeigt einen LKW Unfall und einen Einsatz der Feuerwehr Kalvarienberg.
Ein Einsatz läuft derzeit bei Klagenfurt auf der A2.
Klagenfurt
06/10/2026
Bei Tunnelportal

LKW-Unfall in Tunnel auf A2: Feuerwehr im Einsatz

Heute kam es auf der A2 Südautobahn im Trettnigtunnel zu einem Unfall. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

von Marlene Dorfer Das Foto auf www.5min.at zeigt Marlene Dorfer aus der Kärnten Redaktion.
1 Minute Lesezeit(73 Wörter)
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Die Feuerwehr Kalvarienberg teilt heute mit, dass aus bislang unbekannter Ursache heute Nachmittag ein LKW beim Tunnelportal des Trettnigtunnels verunfallt und anschließend im Tunnel zum Stillstand gekommen ist.

Einsatz läuft

„Die Freiwilligen Feuerwehren Kalvarienberg und St. Martin sowie die Polizei, die ASFINAG und die Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz“, heißt es gegenüber 5 Minuten. Genauere Informationen sind noch nicht bekannt, diese folgen.

Das Bild auf 5min.at zeigt einen LKW Unfall und einen Einsatz der Feuerwehr Kalvarienberg.
©Feuerwehr Kalvarienberg |
Heute kam es auf der A2 Südautobahn im Trettnigtunnel zu einem Unfall.
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