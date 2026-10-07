LKW krachte in Tunnelportal: Ladung verteilte sich über 259 Meter

Nach dem LKW-Unfall auf der A2 bei Klagenfurt sind nun weitere Details bekannt: Kunststoffgranulat verteilte sich über 259 Meter, zudem traten mehrere hundert Liter Treibstoff aus.

Nach dem LKW-Unfall bei Klagenfurt zeigt sich das Ausmaß: Zehn Säcke Kunststoffgranulat verteilten sich über 259 Meter, dazu liefen bis zu 300 Liter Treibstoff aus.

Nach dem LKW-Unfall bei Klagenfurt zeigt sich das Ausmaß: Zehn Säcke Kunststoffgranulat verteilten sich über 259 Meter, dazu liefen bis zu 300 Liter Treibstoff aus.

Wie bereits berichtet, kam es am Dienstag, dem 6. Oktober, auf der A2 Südautobahn bei Klagenfurt zu einem LKW-Unfall. Laut Landespolizeidirektion Kärnten verlor ein 32-jähriger Mann aus Bosnien-Herzegowina gegen 17.18 Uhr die Kontrolle über seinen Sattelzug, als er in Richtung Italien unterwegs war. Unmittelbar vor der Unterflurtrasse Trettnig kollidierte das Fahrzeug auf der rechten Seite mit der Tunneleinfahrt. Warum der Lenker die Kontrolle verlor, ist bisher ungeklärt.

Ladung auf der A2 verteilt

Bei dem Aufprall wurden sowohl die Zugmaschine als auch der Sattelanhänger stark beschädigt. Der Sattelzug hatte insgesamt 20 sogenannte Big Bags mit Kunststoffgranulat geladen. Zehn davon gingen beim Unfall verloren. Das Granulat verteilte sich laut Polizei über eine Strecke von 259 Metern auf der Fahrbahn. Dadurch waren umfangreiche Aufräumarbeiten notwendig.

Auch Treibstoff trat aus

Zusätzlich wurde bei dem Unfall der Tank des Schwerfahrzeugs beschädigt. Nach Angaben der Polizei liefen rund 250 bis 300 Liter Treibstoff aus. Die Einsatzkräfte reagierten rasch. Dadurch konnte laut Polizei eine Gefährdung der Umwelt verhindert werden. Neben den Aufräumarbeiten musste auch der beschädigte Sattelzug geborgen werden.

©Feuerwehr Kalvarienberg | Beim Unfall auf der A2 bei Klagenfurt wurden der Sattelzug stark beschädigt und Teile der Ladung auf der Fahrbahn verteilt.

Sperre eingerichtet

Die Bergung und die Aufräumarbeiten waren zum Zeitpunkt der Polizeimeldung noch nicht abgeschlossen. Sie sollten bis in die Nachtstunden andauern. Die Nordumfahrung wurde deshalb gesperrt und eine Umleitung eingerichtet. Bereits zuvor hatte die Feuerwehr Kalvarienberg über den Einsatz informiert: „Die Freiwilligen Feuerwehren Kalvarienberg und St. Martin sowie die Polizei, die ASFINAG und die Berufsfeuerwehr stehen derzeit im Einsatz“.