Aufholjagd ohne Happy End: KAC unterliegt KooKoo mit 3:5

Der KAC liegt nach dem ersten Drittel bereits 0:4 zurück, kämpft sich vor eigenem Publikum aber bis auf 3:4 heran. Nur 18 Sekunden später zerstört KooKoo die Hoffnung auf den Ausgleich.

Nach einem 0:4 im ersten Drittel kämpfte sich der EC-KAC am Dienstagabend in Klagenfurt noch einmal heran. Beim Stand von 3:4 war plötzlich alles möglich, doch KooKoo Kouvola antwortete sofort.

Nach einem 0:4 im ersten Drittel kämpfte sich der EC-KAC am Dienstagabend in Klagenfurt noch einmal heran. Beim Stand von 3:4 war plötzlich alles möglich, doch KooKoo Kouvola antwortete sofort.

Der EC-KAC geriet vor 1.716 Zuschauern in der Heidi Horten-Arena früh unter Druck. In der 11. Minute brachte Miska Siikonen KooKoo in Überzahl in Führung. Nur 51 Sekunden später erhöhte Ville Meskanen auf 0:2. Robert Rooba legte in der 16. Minute nach, ehe Kim Nousiainen zwei Minuten später das 0:4 erzielte. Damit gingen die Klagenfurter mit einem deutlichen Rückstand in die erste Pause.

KAC schlägt zurück

Im zweiten Drittel zeigte sich ein anderes Bild. In der 33. Minute blockte Ben Öfner zunächst in der eigenen Zone einen Schuss und brachte den Puck zu Thimo Nickl. Der Verteidiger zog alleine Richtung Tor, wechselte von der Rückhand auf die Vorhand und traf zum 1:4. Nur gut zwei Minuten später nutzte der KAC auch sein zweites Überzahlspiel: Mattias Göransson schoss vom rechten Flügel, Nick Petersen fälschte vor dem Tor zum 2:4 ab. So hatten die Rotjacken ihren Rückstand nach 40 Minuten halbiert.

Hoffnung lebt kurz

Zu Beginn des Schlussdrittels wurde es noch einmal richtig eng. Jesper Jensen Aabo zog in der 43. Minute vom linken Flügel ab, der Puck rutschte unter dem Arm von Torhüter Jasper Patrikainen zum 3:4 ins Netz. Die Klagenfurter waren damit bis auf ein Tor herangekommen. Doch die Hoffnung hielt nur 18 Sekunden: Meskanen brachte den Puck von der Bande vor das Tor, wo Siikonen völlig frei zum 3:5 traf. Es war sein zweiter Treffer des Abends.

Chancen bis zum Ende

Der KAC gab sich dennoch nicht geschlagen. Thomas Hundertpfund lenkte in der 48. Minute einen Pass von Nick Petersen Richtung Tor, Patrikainen rettete jedoch noch auf der Linie. Später scheiterten auch Finn van Ee und David Waschnig am finnischen Schlussmann. Selbst in den letzten mehr als drei Minuten mit sechs Klagenfurtern gegen vier Finnen fiel kein weiterer Treffer. Damit blieb es beim 3:5.

Brandner: „Alle haben einen guten Job gemacht“

Trotz der Niederlage zog KAC-Assistenztrainer Christoph Brandner Positives aus dem Auftritt seiner Mannschaft. „Wir haben uns heute ein schweres Spiel erwartet angesichts der Situation, in der wir aktuell stecken, und auch angesichts des Lineups . Aber wie sich die Jungs heute präsentiert haben, war super, alle haben einen guten Job gemacht.“ Der KAC musste gegen KooKoo unter anderem auf mehrere verletzte und erkrankte Spieler verzichten.