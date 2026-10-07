„Bildung für alle“: Demo für mehr Inklusion zieht durch Klagenfurt

Jedes Kind lernt anders – doch nicht jedes bekommt im Schulalltag die Unterstützung, die es braucht. Darauf will Inklusion:Kärnten am Donnerstag aufmerksam machen.

Mehr Zeit, zusätzliche Begleitung oder andere Wege beim Lernen: Was ein Kind braucht, um sich gut entwickeln zu können, kann ganz unterschiedlich aussehen. Genau diese individuellen Bedürfnisse will Inklusion:Kärnten am Donnerstag, dem 8. Oktober, stärker ins öffentliche Bewusstsein rücken. Unter dem Motto „Bildung für alle – statt Chancen für wenige“ lädt die Organisation zu einer Demonstration durch Klagenfurt. Im Mittelpunkt steht die Forderung nach einem Bildungssystem, in dem Kinder und Jugendliche möglichst gemeinsam lernen können und Unterstützung stärker danach vergeben wird, was sie tatsächlich brauchen.

Vom Lindwurm zur Bildungsdirektion

Los geht es um 11 Uhr beim Lindwurm am Neuen Platz. Nach einer Begrüßung und ersten Statements ziehen die Teilnehmer gemeinsam zur Bildungsdirektion Kärnten in der 10.-Oktober-Straße. Dort ist gegen 11.30 Uhr eine weitere Kundgebung geplant. Danach führt der Weg weiter zum Amt der Kärntner Landesregierung. Am Arnulfplatz soll gegen 12 Uhr die Abschlusskundgebung stattfinden.

Auf einen Blick Was? Demonstration „Bildung für alle – statt Chancen für wenige“

Wann? Donnerstag, 8. Oktober 2026, ab 11 Uhr

Treffpunkt: Neuer Platz beim Lindwurm in Klagenfurt

11 Uhr: Begrüßung und erste Statements am Neuen Platz

11.30 Uhr: Kundgebung vor der Bildungsdirektion Kärnten, 10.-Oktober-Straße 24

12 Uhr: Abschlusskundgebung am Arnulfplatz

Veranstalter: Inklusion:Kärnten

Forderungen: Mehr Personal, bedarfsgerechte und diagnoseunabhängige Assistenz, flexiblere Ausbildungswege sowie Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention

Unterstützung soll sich am Kind orientieren

Hinter der Demonstration steht die Überzeugung, dass unterschiedliche Voraussetzungen nicht zu unterschiedlichen Bildungschancen führen sollten. Manche Kinder benötigen mehr Förderung, mehr Zeit oder zusätzliche Begleitung, um ihren Schulalltag bewältigen und ihr Potenzial entfalten zu können. Inklusion:Kärnten fordert deshalb unter anderem bedarfsgerechte Assistenzleistungen, die nicht von einer bestimmten Diagnose abhängig sind. Außerdem verlangt die Organisation ausreichend Personal, flexiblere Ausbildungswege und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Ein weiterer Punkt betrifft die sogenannte 2,7-Prozent-Deckelung bei den Ressourcen für Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Auch deren Aufhebung zählt zu den Forderungen der Veranstalter.

„Kein junger Mensch darf verloren gehen“

Inklusion wird dabei nicht ausschließlich als Thema für Kinder mit Behinderungen verstanden. Die Veranstalter argumentieren, dass ein Bildungssystem, das unterschiedliche Bedürfnisse berücksichtigt, allen Schülern zugutekommen könne – etwa durch mehr Teilhabe, Selbstständigkeit und soziale Kompetenz. „Kein junger Mensch darf verloren gehen“, heißt es dazu in der Ankündigung. Unterstützung in jungen Jahren sehen die Veranstalter außerdem als langfristige Investition: Je früher Kinder die Förderung erhalten, die sie benötigen, desto eher könnten spätere gesundheitliche, gesellschaftliche und finanzielle Folgen vermieden werden.