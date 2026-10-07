Neue Volksschule für Poggersdorf

Mit dem Neubau der Volksschule am Hauptplatz stellt Poggersdorf die Weichen für die Zukunft. Denn die neue Schule soll mehr Raum für die Kinder bieten.

Es geht um weit mehr als ein neues Schulgebäude: „Es geht um die besten Bildungschancen für unsere Kinder, um moderne Arbeitsbedingungen für Pädagoginnen und um eine nachhaltige Weiterentwicklung des gesamten Ortszentrums“, sagt Vizebürgermeisterin Katrin Hajek.

Schulstandort hat oberste Priorität

Für Bildungsreferentin Katrin Hajek hat die Weiterentwicklung des Schulstandortes daher oberste Priorität. Am Hauptplatz in Poggersdorf soll eine moderne Volksschule entstehen, die nicht nur architektonisch, sondern vor allem pädagogisch neue Maßstäbe setzt. Die Erfahrungen aus dem täglichen Schul- und Betreuungsbetrieb fließen dabei unmittelbar in die Planung ein. Gemeinsam mit Direktorin Claudia Pfeffer, Hortleiterin Barbara Pasterk und den Pädagoginnen werden jene Anforderungen berücksichtigt, die im täglichen Schulalltag tatsächlich gebraucht werden.

Mehr Raum für die Kinder

Denn die bestehende Volksschule stößt räumlich zunehmend an ihre Grenzen. Eigene Umkleideräume, Werkräume und ausreichend Raum für Garderoben fehlen ebenso wie ausreichend flexibel nutzbare Räume. Auch die derzeitige Nutzung des Turnsaals ist aufgrund der räumlichen Situation eingeschränkt. Mit dem Neubau soll deshalb nicht einfach ein bestehendes Gebäude ersetzt werden – es soll eine Schule entstehen, die Kindern Raum gibt. Raum zum Lernen, zum Entdecken, zum Bewegen, zum Kreativsein, zum gemeinsamen Arbeiten und ebenso zum Rückzug.

Moderne Schule

Die klassische Vorstellung von Klassenräumen, die entlang eines Ganges angeordnet sind, soll dabei einer modernen Lernumgebung weichen. Lernlandschaften schaffen unterschiedliche Möglichkeiten für unterschiedliche Bedürfnisse: gemeinsames Arbeiten, Experimentieren, Gruppenarbeit, individuelles Lernen, Bewegung, Kreativität und konzentriertes Arbeiten können selbstverständlich nebeneinander stattfinden. Auch Nebenräume wie Schauküche, Musikzimmer, Werkraum und Aula werden gezielt an die pädagogischen Anforderungen angepasst. Von Beginn an wird auch die Nachmittagsbetreuung mitgedacht. Die neue Infrastruktur wird für zumindest sechs Gruppen ausgelegt und erhält einen eigenen Speisesaal. Damit entsteht ein Schulstandort, an dem Lernen und Betreuung nicht getrennt voneinander gedacht werden, sondern als gemeinsamer Lebens- und Bildungsraum für unsere Kinder.

Bestehende Räumlichkeiten werden genutzt

Doch die Zukunft der Volksschule endet nicht mit dem Neubau. Gleichzeitig eröffnet sich eine große Chance für die weitere Entwicklung der gesamten Gemeinde. Mit dem Umzug der Volksschule werden die bestehenden Räumlichkeiten einer neuen Nutzung zugeführt. Die Gemeindeverwaltung soll künftig dort ihren Platz finden. Damit wird vorhandene Infrastruktur langfristig und sinnvoll weitergenutzt und gleichzeitig ein zukunftsorientierter Standort für die Verwaltung geschaffen.

Neue Möglichkeiten

Darüber hinaus entstehen neue Möglichkeiten für Musikschule, Vereine, Kurse, Workshops, Proben und Veranstaltungen. Auch ein Veranstaltungssaal wird in die weiteren Überlegungen aufgenommen. So kann aus der bisherigen Schule Schritt für Schritt ein offener Ort für die gesamte Bevölkerung werden – ein Ort, an dem Gemeinschaft gelebt wird und an den unterschiedlichen Generationen zusammenkommen. Auch der Hauptplatz selbst wird in diese Entwicklung einbezogen. Der neue Schulstandort ist Teil einer umfassenden Weiterentwicklung des Ortszentrums. Verkehrssicherheit, sichere Schulwege, Erreichbarkeit und Aufenthaltsqualität sollen gemeinsam betrachtet und weiterentwickelt werden. Unser Ziel ist ein lebendiger und attraktiver Ortsmittelpunkt, der Schule, Gemeinde und Bevölkerung noch stärker miteinander verbindet. Angesichts der aktuellen Diskussion über das geplante Kulturhotel verweist Hajek auf diese Prioritäten: „Neue Ideen verdienen eine sachliche Prüfung. Wir müssen aber auch fragen, was Poggersdorf tatsächlich braucht und welchen konkreten Nutzen ein solches Projekt für unsere Gemeinde bringt. Für mich stehen der Neubau der Volksschule und die Neugestaltung unseres Ortskerns an erster Stelle.“