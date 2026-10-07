Drogenprozess in Klagenfurt: „Schnee“ auch beim Christkindlmarkt?

Ein Verfahren vor dem Klagenfurter Landesgericht gewährt tiefe Einblicke in die lokale Rauschgiftszene. Im Zentrum der Verhandlung steht ein 72-jähriger Mann, dem der exzessive Handel mit Kokain zur Last gelegt wird.

„Schnee“ auch beim Christkindlmarkt

Nach Berichten der Krone reichten die mutmaßlichen Umschlagplätze von einem prominenten Klagenfurter Gastronomiebetrieb bis hin zu einem Stand auf dem örtlichen Christkindlmarkt, Anschuldigungen bezüglich des Weihnachtsmarktes wurden von den Beteiligten vor Gericht jedoch bestritten. Der geständige Angeklagte gab zu, mehrfach andere zu freigebigem Kokain-Konsum eingeladen zu haben, darunter Personal aus der Gastronomie. Für Diskussionen sorgte die genaue Gesamtmenge des gehandelten Suchtgifts, die für das Strafausmaß entscheidend ist. Neben eingeräumten Mengen gab der Pensionist an, aus Furcht vor einer Festnahme 300 Gramm Kokain in der Kanalisation entsorgt zu haben.

Enttäuschte Liebe zu Ärztin?

Widersprüchliche Angaben gab es zudem um eine vermutlich involvierte Ärztin. Während der Angeklagte behauptete, diese aus enttäuschter Liebe fälschlicherweise belastet zu haben, ging die Anklage von einer tatsächlichen Weitergabe aus. Richterin Claudia Bandion-Ortner verwies auf die einschlägige Vorstrafengeschichte des Mannes. Das Gericht sah die Weitergabe an die Medizinerin als erwiesen an, womit die Reingewichtsmenge die Grenze für ein höheres Strafausmaß überschritt. Der 72-Jährige wurde zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt, eine erneute Umwandlung in eine Therapie wurde abgelehnt. Über etwaige Rechtsmittel gab es vorerst keine Angaben.