Pörtschach baut um: Unterführung ersetzt Eisenbahnkreuzung

Das gemeinsame Projekt der ÖBB, des Landes Kärnten und der Gemeinde Pörtschach ersetzt damit die bestehende Eisenbahnkreuzung und ermöglicht es Fußgängerinnen und Fußgängern sowie Radfahrerinnen und Radfahrern, die Bahnstrecke künftig kreuzungsfrei zu queren. In das Vorhaben fließen rund 2,3 Millionen Euro.

Wörthersee-Radweg R4

„Franz Jank, Regionalleiter der ÖBB-Infrastruktur AG für Kärnten: „Mit dem Baustart beginnt die Umsetzung eines Projekts, das sowohl die Sicherheit als auch die Qualität der Mobilität in Pörtschach langfristig verbessert. Die neue Unterführung ermöglicht künftig eine kreuzungsfreie Querung der Bahnstrecke und trägt zu einem sicheren Miteinander aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer bei. Mein Dank gilt dem Land Kärnten und der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.“ LH-Stv. Martin Gruber, Straßenbaureferent des Landes Kärnten: „Der Wörthersee-Radweg R4 ist einer der am stärksten befahrenen Radwege des Landes. Gleichzeitig haben sich die Frequenz auf dieser Bahnstrecke und damit die Wartezeiten vor Eisenbahnkreuzungen seit Inbetriebnahme der Koralmbahn deutlich erhöht. Hier für eine sichere Querungsmöglichkeit ohne Wartezeiten zu sorgen, nutzt also Einheimischen und Touristen gleichermaßen. Gemeinsam mit den ÖBB und der Gemeinde investieren wir somit gezielt in Infrastruktur, die den Menschen mehr Verkehrssicherheit bringt.“ Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz, Gemeinde Pörtschach am Wörthersee: „Dieses Projekt ist für unsere Gemeinde von großer Bedeutung. Die neue Geh- und Radunterführung erhöht nicht nur die Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger sowie die vielen Gäste, die den Wörthersee-Radweg nutzen, sondern verbessert auch die Verbindungen innerhalb unseres Ortsgebiets nachhaltig. Gerade als Bürgermeisterin, die täglich mit den Anliegen der Menschen in Pörtschach in Kontakt ist, weiß ich, wie wichtig sichere und gut funktionierende Infrastruktur für die Lebensqualität in unserer Gemeinde ist. Deshalb freut es mich besonders, dass dieses lange vorbereitete Vorhaben nun umgesetzt wird. Die neue Unterführung ist ein sichtbares Beispiel dafür, was durch gute Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, Land Kärnten und ÖBB erreicht werden kann. Wir investieren damit in mehr Sicherheit, mehr Mobilität und in eine positive Zukunft für Pörtschach.“

Radverkehr wird umgeleitet

Während der Bauphase wird der Radverkehr über die Seeuferstraße umgeleitet. Im Baubereich kann es vorübergehend zu Einschränkungen und Anpassungen der Verkehrsführung kommen. Der Bahnfahrplan wird davon jedoch nicht beeinträchtigt. Die Verkehrsfreigabe ist für Mai 2027 geplant, die vollständige Fertigstellung des Projekts soll bis Ende November 2027 erfolgen.

Projekt auf einen Blick Neubau einer Geh- und Radunterführung am Goritschacherweg

Auflassung der bestehenden Eisenbahnkreuzung

Mehr Sicherheit für den Wörthersee-Radweg R4

Investitionsvolumen: rund 2,3 Mio. Euro

Baubeginn: 5. Oktober 2026

Geplante Verkehrsfreigabe der Unterführung: Mai 2027

Projektabschluss: November 2027

Keine Auswirkungen auf den Bahnfahrplan

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.10.2026 um 10:58 Uhr aktualisiert