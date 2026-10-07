Rückkehr zu den Violetten: Carsten Jancker wieder Klagenfurt-Coach

Der SK Austria Klagenfurt nimmt einen Wechsel auf der Trainerposition vor. Carsten Jancker übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Cheftrainers von Slobodan Grubor. Der 52-Jährige wird bereits am heutigen Mittwoch erstmals das Training der Kampfmannschaft leiten.

Jancker ist kein Unbekannter

Jancker ist bei der Austria kein Unbekannter. Bereits im Frühjahr 2025 übernahm der ehemalige deutsche Nationalspieler die Violetten in der Schlussphase der Bundesliga-Saison. Zuletzt war der UEFA-Pro-Lizenz-Inhaber als Cheftrainer bei ASKÖ Oedt tätig. Zuvor arbeitete er unter anderem beim SV Horn, FC Marchfeld und DSV Leoben. Mit Horn gelang ihm der Aufstieg in die 2. Liga, Leoben führte er von der Landesliga über die Regionalliga bis in die 2. Liga. Nun kehrt Jancker nach Klagenfurt zurück und übernimmt die Mannschaft in einer sportlich wichtigen Phase. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge soll der neue Cheftrainer gemeinsam mit der Mannschaft die Trendwende einleiten.

Am Freitag ist das erste Spiel

Geschäftsführer Zeljko Karajica bedankt sich gleichzeitig bei Slobodan Grubor für dessen Arbeit bei der Austria: „Wir möchten uns bei Slobodan für seinen Einsatz und die geleistete Arbeit bedanken. Er hat die Mannschaft in einer wichtigen Phase übernommen und sich mit großem Engagement für den Verein eingesetzt. Wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg persönlich und sportlich alles Gute.“ Für Jancker bleibt nicht viel Zeit bis zum ersten Pflichtspiel. Bereits am Freitag, 9. Oktober, um 19.20 Uhr empfängt die Austria die SVG Bleiburg im Wörthersee Stadion.