18.597 Schicksale: Soldatenfriedhof in Annabichl wieder hergerichtet

Das Landesehrenmal auf dem Friedhof Klagenfurt-Annabichl gedenkt 2.287 des Ersten sowie 494 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Eine gravierte Marmorplatte erinnert außerdem an den Kärntner Abwehrkampf, während verbliebene Grabsteine aus der Zeit des Ersten Weltkriegs die Anlage prägen. In den vergangenen Wochen hat der Verein „Schwarzes Kreuz“ das Areal gründlich gereinigt und instand gesetzt. Der Dank der Organisation richtet sich vor allem an Karl Krammer, der die Pflegemaßnahmen mit viel Engagement umsetzte.

Einsatz für tausende Gefallene

Das Österreichische Schwarze Kreuz hat für die Republik Österreich die Aufgabe übernommen, Kriegsgräber zu erhalten und zu pflegen. Allein in Kärnten betreut die Organisation 93 Kriegsgräberstätten mit 18.597 Kriegstoten. „Für uns ist Kriegsgräberfürsorge nicht nur Auftrag und Pflicht, sondern eine moralische Verpflichtung“, betont das Schwarze Kreuz.

Wer helfen möchte Spenden sind jederzeit willkommen: Kärntner Sparkasse:

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Geste für die Opfer vergangener Kriege

Während der Arbeiten besuchte auch Klagenfurts Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) die Gedenkstätte und entzündete ein Grablicht. „Gerade der 10. Oktober lässt uns an jene Menschen denken, die ihr Leben im Krieg gelassen haben. Hinter jedem dieser Namen steht ein Mensch, der eine Familie hatte, Pläne und Hoffnungen. Wir sind es den Gefallenen schuldig, sie nicht zu vergessen, und wir sind es den kommenden Generationen schuldig, aus der Geschichte zu lernen. Ich danke dem Schwarzen Kreuz und allen, die diesen Ort mit so viel Sorgfalt pflegen“, hält Wassermann fest.