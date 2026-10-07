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/ ©Büro Stadträtin Wassermann
Ein Bild auf 5min.at zeigt Renate Gregoritsch und Karl Krammer vom Verein „Schwarzes Kreuz“ mit Stadträtin Sandra Wassermann auf dem Klagenfurter Friedhof Annabichl.
Der Soldatenfriedhof Annabichl erstrahlt wieder.
Klagenfurt
07/10/2026
Ehre für Gefallene

18.597 Schicksale: Soldatenfriedhof in Annabichl wieder hergerichtet

Der österreichische Verein "Schwarzes Kreuz" pflegte zuletzt den Soldatenfriedhof im Klagenfurter Stadtteil Annabichl. Vor Ort wurde den Gefallenen die Ehre erwiesen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(240 Wörter)
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Das Landesehrenmal auf dem Friedhof Klagenfurt-Annabichl gedenkt 2.287 des Ersten sowie 494 Gefallenen des Zweiten Weltkrieges. Eine gravierte Marmorplatte erinnert außerdem an den Kärntner Abwehrkampf, während verbliebene Grabsteine aus der Zeit des Ersten Weltkriegs die Anlage prägen. In den vergangenen Wochen hat der Verein „Schwarzes Kreuz“ das Areal gründlich gereinigt und instand gesetzt. Der Dank der Organisation richtet sich vor allem an Karl Krammer, der die Pflegemaßnahmen mit viel Engagement umsetzte.

Einsatz für tausende Gefallene

Das Österreichische Schwarze Kreuz hat für die Republik Österreich die Aufgabe übernommen, Kriegsgräber zu erhalten und zu pflegen. Allein in Kärnten betreut die Organisation 93 Kriegsgräberstätten mit 18.597 Kriegstoten. „Für uns ist Kriegsgräberfürsorge nicht nur Auftrag und Pflicht, sondern eine moralische Verpflichtung“, betont das Schwarze Kreuz.

Wer helfen möchte

Spenden sind jederzeit willkommen:

  • Kärntner Sparkasse:
    IBAN AT08 2070 6019 0000 0744
    BIC KSPKAT2KXXX
  • BKS Bank AG:
    IBAN AT97 1700 0001 1312 1793
    BIC BFKKAT2K

Geste für die Opfer vergangener Kriege

Während der Arbeiten besuchte auch Klagenfurts Friedhofsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ) die Gedenkstätte und entzündete ein Grablicht. „Gerade der 10. Oktober lässt uns an jene Menschen denken, die ihr Leben im Krieg gelassen haben. Hinter jedem dieser Namen steht ein Mensch, der eine Familie hatte, Pläne und Hoffnungen. Wir sind es den Gefallenen schuldig, sie nicht zu vergessen, und wir sind es den kommenden Generationen schuldig, aus der Geschichte zu lernen. Ich danke dem Schwarzen Kreuz und allen, die diesen Ort mit so viel Sorgfalt pflegen“, hält Wassermann fest.

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