Zusammenkommen in der Volksküche: Klagenfurt feiert Lindenfest

Beim „Fest unter der Linde“ kamen die Klagenfurter am Mittwochmittag in der hiesigen Volksküche zusammen. Neben einer Grillerei stand vor allem die Verleihung des Sozialpreises an Liselotte Suette im Mittelpunkt.

Seit 2017 ist das „Fest unter der Linde“ ein fester Bestandteil im Klagenfurter Veranstaltungskalender. Bei einer Grillerei genossen die Anwesenden eine entspannte Zeit in geselliger Runde. Unter den Gästen befand sich auch Liselotte Suette. Die langjährige Sozialmarkt-Geschäftsführerin stellt ihr soziales Engagement bereits seit vielen Jahren unter Beweis und erhielt für ihre außerordentlichen Leistungen den Sozialpreis der Landeshauptstadt Klagenfurt.

Traditionelles Lindenfest in der Volksküche

Bürgermeister und Sozialreferent Christian Scheider (FSP) hob den Wert des Angebots hervor: „Die Volksküche sorgt dafür, dass niemand Hunger leiden muss und stärkt das Gefühl der Zugehörigkeit. Sie zeigt, dass unsere Stadt für alle da ist. In Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen erinnert uns diese Einrichtung daran, dass Zusammenhalt und gegenseitige Hilfe die Grundpfeiler einer lebenswerten Gemeinschaft sind. Mein Dank gilt allen, durch die dieses wunderbare Angebot bestehen und wachsen kann!“