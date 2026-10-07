Neuer Spiel-Park in Zell offiziell eingeweiht

In Zell im Bezirk Klagenfurt-Land wurde am Mittwoch der neue „Spiel-Park Zell“ bei der Volksschule offiziell eröffnet. Rund 68.400 Euro flossen in die Anlage.

Die Volksschule Zell im Bezirk Klagenfurt-Land freut sich über eine neue Freizeitanlage. Am Mittwoch fand die offizielle Eröffnung des sogenannten „Spiel-Parks Zell“ statt, in den insgesamt rund 68.400 Euro investiert wurden. Die Fläche soll den Mädchen und Buben mehr Möglichkeiten zum Spielen, Bewegen und gemeinsamen Erleben bieten.

Neuer Spiel-Park wurde feierlich eröffnet

Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) wohnte dem Festakt gemeinsam mit Bürgermeister Heribert Kulmesch (SPÖ) bei. „Kinder brauchen Platz zum Spielen, Bewegen und Entdecken. Mit dem neuen Spiel-Park entsteht mitten in Zell ein Ort, an dem Kinder gemeinsam Zeit verbringen und einfach Kind sein können. Genau solche Investitionen machen Lebensqualität in unseren Gemeinden unmittelbar spürbar und kommen direkt bei den Familien an“, betont Lagger-Pöllinger. Musikalisch gestaltet wurde die Feier von den Kindern der Volksschule sowie des Kindergartens. Eine Segnung des Areals bildete den feierlichen Abschluss der Veranstaltung.