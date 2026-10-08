„Horrorzahnarzt“ und Staatsanwaltschaft kämpfen weiter

Nach fast zehn Jahren Rechtsstreitigkeiten und Kosten von mehr als einer halben Million Euro fand das Verfahren um den sogenannten "Horrorzahnarzt" vergangenen Donnerstag in Graz zumindest ein vorläufiges Ende.

Vorläufig, denn der Arzt und die Staatsanwaltschaft legten gegen die ausgesprochene Strafe, 90.000 Euro, Berufung ein.

Geldstrafe für Kärntner Zahnarzt?

Von den weit über hundert Anklagevorwürfen mit einer angeblichen Schadenssumme von knapp über 50.000 Euro sind nach jahrelangen Verhandlungen lediglich drei (!) über geblieben. Zwei Weisheitszähne seien einem Patienten angeblich ohne Indikation entfernt worden und zwei sogenannte Kieferhöhlendeckungen mit einem verrechneten Honorar von insgesamt rund 400 Euro seien angeblich nicht erbracht worden. In diesem Punkt war sich zwar der Sachverständige nicht sicher, der Richter glaubte allerdings den Patientinnen, die nach vielen Jahren angaben, von einer derartigen Behandlung nichts zu wissen. Alles in allem ergab dies nach Ansicht des Schöffensenates wegen des beträchtlichen Liegenschaftsvermögens des Zahnarztes eine Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu je 500 Euro, insgesamt somit 90.000 Euro.

Privatsachverständige uneinig

Auch in der letzten Verhandlungsrunde gaben sich der umstrittene Gerichtssachverständige und der vom Angeklagten beigezogene renommierte Privatsachverständige, ein Professor am Wiener AKH, wieder einen heftigen Schlagabtausch. Diesmal ging es nur mehr um die beiden Weisheitszähne. Der Professor konfrontierte den Sachverständigen mit den geltenden Leitlinien für die Weisheitszahnentfernung, die im konkreten Fall für die Entfernung gesprochen hätten, der Sachverständige blieb dabei, dass die Entfernung der Zähne zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht notwendig gewesen sei und bezog sich dabei auf seine immerhin 25-jährige Erfahrung.

Pikantes Detail am Rande

Gereits in der letzten Verhandlung präsentierten die Verteidiger dem Vorsitzenden des Schöffensenates ein gerichtliches Anerkenntnis des betroffenen Patienten, wonach ihm gegen den Zahnarzt keine Ansprüche wegen einer allenfalls nicht indizierten Entfernung der Weisheitszähne zustünden. Seinen im Strafverfahren zunächst erhobenen Entschädigungsanspruch hat der Patient bereits zurückgezogen.

Berufung

Obschon das Verfahren für den Zahnarzt letztlich überraschend positiv endete, will sich dieser mit der erfolgten Verurteilung nicht zufrieden geben. Wir werden weiterkämpfen, verlautbarte seine Verteidigung und meldete bereits Berufung und Nichtigkeitsbeschwerde an. Auch die Staatsanwaltschaft will sich nicht geschlagen geben und hat ebenfalls Rechtsmittel gegen die Entscheidung angemeldet. Jetzt ist der Oberste Gerichtshof an der Reihe.