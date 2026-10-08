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Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtrat Dominic Keuschnig.
Einstimmiges Votum bei der FPÖ Ferlach.
Ferlach
08/10/2026
Gemeinderatswahl

Entscheidung gefallen: FPÖ Ferlach nominiert Spitzenkandidat

Bei der FPÖ Ferlach wurden die Weichen gestellt: Stadtparteiobmann Dominic Keuschnig wurde einstimmig wiedergewählt und geht als Spitzenkandidat der Freiheitlichen in die kommende Gemeinderatswahl.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)
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Stadtparteiobmann Stadtrat Dominic Keuschnig wurde in seinem Amt bestätigt und ins Rennen um den Bürgermeisterposten für die Gemeinderatswahl 2027 geschickt. Keuschnig sieht die Partei personell wie inhaltlich gut aufgestellt und verweist auf wachsende Mitgliederzahlen: „Unser Anspruch ist klar: Wir wollen Ferlach aktiv gestalten, Verantwortung übernehmen und für die Anliegen der Bevölkerung eine starke freiheitliche Stimme sein.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt teilnehmende des FPÖ-Stadtparteitages auf einer grünen Wiese.
©FPÖ Kärnten
Stadtparteitag in Ferlach.

Rückendeckung kommt von der Parteispitze

Landesparteiobmann Erwin Angerer gratuliert zur einstimmigen Entscheidung: „Mit Dominic Keuschnig steht ein motivierter und engagierter Spitzenkandidat an der Spitze, der gemeinsam mit seinem Team für einen klaren freiheitlichen Kurs in Ferlach steht.“ Bezirksparteiobmann und Landtagsabgeordneter Seppi Krammer hebt wiederum die Geschlossenheit der Ferlacher Freiheitlichen hervor. Nationalratsabgeordneter Christian Ragger lobt Keuschnigs bisherigen Einsatz für die Bürger.

Nach der Sitzung ging es zum traditionellen Oktoberfest beim Gasthaus Schaidabauer, das mit einem Bieranstich eröffnet wurde.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Stadtrat Dominic Keuschnig und Landesparteiobmann Erwin Angerer beim Bieranstich.
©FPÖ Kärnten
Im Anschluss an den Stadtparteitag lud die FPÖ Ferlach zum traditionellen Oktoberfest.
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