Betrug bei Online-Kauf: Scheinfirma prellt Kärntner (36) um tausende Euro

Ein 36-jähriger Mann aus dem Bezirk Klagenfurt fiel am 26. September 2026 auf eine betrügerische Scheinfirma herein. Er verlor bei einem vermeintlichen Online-Kauf mehrere tausend Euro.

Ende September landete bei einem 36-jährigen Kärntner die E-Mail einer vermeintlich seriösen Rechtsanwaltskanzlei aus Düsseldorf im Posteingang. Darin wurden zahlreiche, teils hochwertige Büroutensilien aus einem angeblichen Insolvenzbestand zum Verkauf angeboten. der Internetauftritt und der Schriftverkehr äußerst professionell wirkten, griff der Mann zu. Er orderte Büroutensilien im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Die Kaufabwicklung lief ganz unkompliziert per E-Mail ab.

Kontakt brach schlagartig ab

Das böse Erwachen folgte unmittelbar nach der Bezahlung: “ Nach Übermittlung der Überweisungsbestätigung brach der Kontakt zum vermeintlichen Verkäufer ab“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Grafenstein. Auf die bezahlte Ware wartet der Mann bis heute vergebens. Der finanzielle Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Die Ermittlungen laufen.