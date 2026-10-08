Rotjacken auf Punktejagd: KAC gastiert bei den Pioneers

Der EC-KAC gastiert am Freitag, ab 19.30 Uhr bei den Pioneers Vorarlberg in Feldkirch. Nach drei Niederlagen peilen die Rotjacken den nächsten Sieg an.

Für den EC-KAC steht am Freitag das dritte Auswärtsspiel in der win2day ICE Hockey League in Folge an. Nach einem starken Saisonstart mit fünf Siegen kassierten die stark ersatzgeschwächten Klagenfurter zuletzt drei Niederlagen am Stück – ein Negativlauf, den es seit Februar 2022 nicht mehr gab. Dennoch reisen die Rotjacken am Donnerstag als Tabellenzweiter nach Feldkirch, wo sie ab 19.30 Uhr auf das Team der Pioneers Vorarlberg treffen. Die Vorarlberger warten nach acht Begegnungen noch immer auf ihren ersten Punkt und verloren zuletzt mit 0:8 in Ljubljana. Von bisher 22 Duellen konnte der KAC 16 für sich entscheiden.

„Darf man nicht unterschätzen“

Trotz der Favoritenrolle mahnt KAC-Stürmer Simeon Schwinger aber zur Vorsicht: „Eine Mannschaft wie die Pioneers darf man nicht unterschätzen, auch wenn sie bisher noch nicht gepunktet haben.“ Entscheidend sei laut ihm die Einstellung: „Gegen Teams zu spielen, denen man am Papier vielleicht überlegen ist, ist meiner Meinung nach in erster Linie eine Kopfsache.“

Gute Nachrichten aus dem KAC-Lazarett

Pünktlich zum Neunten Ligaspiel entspannt sich die Personallage der Klagenfurter leicht: Mit Clemens Unterweger, Raphael Herburger, Simeon Schwinger und Travis St. Denis kehren vier Akteure voll in den Kader zurück. Jacob Hudson und Jan Muršak trainieren ebenfalls wieder; weiterhin fehlen werden Sebastian Dahm, Fabian Hochegger und Matt Fraser.