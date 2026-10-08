Klagenfurter Studierende radeln künftig gratis

Studierende mit Hauptwohnsitz in Klagenfurt radeln künftig gratis mit den städtischen City-Bikes. Ein entsprechender NEOS-Antrag wurde im zuständigen Hauptausschuss einstimmig beschlossen.

„Die einstimmige Zustimmung freut mich. Gratis zur Uni, an den See oder in die Innenstadt radeln – das ist eine konkrete Verbesserung, die bei jungen Menschen ankommt“, erklärt Janos Juvan, Klubobmann und NEOS-Spitzenkandidaten für die kommende Gemeinderatswahl in Klagenfurt.

Klagenfurt als Studierendenstadt

„Wer Klagenfurt zu seinem Zuhause macht, soll davon auch spürbar profitieren.“ Das Gratis-Bike sieht Juvan als Baustein auf dem Weg zur Studierendenstadt. Weitere Vorschläge umfassen einen SeeCampus auf den Rohrergründen zwischen Universität, Lakeside Park und Wörthersee, die Belebung des Nachtlebens durch einen Night Manager als Ansprechpartner für Events sowie eine Online-Plattform für das städtische Veranstaltungsangebot.