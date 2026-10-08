Event-Pionierin Marina Virgolini: „Halloween ist für mich Leidenschaft“

Wenn sich am 31. Oktober die Messehalle 4 in Klagenfurt wieder in eine Halloween-Welt verwandelt, steht dahinter eine Veranstalterin, deren Geschichte in der Kärntner Club- und Technoszene weit zurückreicht.

Marina Virgolini veranstaltet bereits seit ihrem 18. Lebensjahr Events. Ihre Anfänge liegen in jener Zeit, als sich die elektronische Musik- und Technoszene im Süden Österreichs gerade erst entwickelte. Mit Veranstaltungen wie dem legendären Tunnel Rave, der Obsession in der Terra Mystica sowie später mit dem Stereoclub war Virgolini früh Teil dieser Entwicklung und zählte zu den ersten weiblichen Veranstalterinnen, die die elektronische Szene in Österreich mitprägten.

Zweite Leidenschaft gemeinsam mit dem Ehemann

Besonders der ((stereo)) Club in Klagenfurt war 17 Jahre lang ein fixer Bestandteil der Kärntner Clubszene. Marina Virgolini führte ihn gemeinsam mit ihrem Ehemann Marco Virgolini. Und genau dort begann auch eine zweite Leidenschaft, die sie bis heute begleitet: Halloween. „Halloween begleitet mich eigentlich schon seit rund 17 Jahren. Angefangen hat alles im Stereoclub. Ich habe dieses Thema immer geliebt – die Verwandlung, die Kostüme, die Inszenierung, die Musik und diese ganz besondere Stimmung einer Halloween-Nacht.“

©Marina Virgolini Marina und Marco Virgolini: gemeinsame Eventgeschichte und technische Umsetzung aus einer Hand.

Halloween Rave geht in die nächste Runde

Mit dem Ende der Stereoclub-Ära nach Corona war diese Geschichte für Virgolini jedoch nicht vorbei. Die Halloween-Tradition wurde weitergeführt – heute in größerem Rahmen in der Messehalle 4 Klagenfurt. Am 31. Oktober 2026 geht der Halloween Rave dort in die nächste Runde.

©Marina Virgolini Volle Halle, Licht und elektronische Musik: Der Halloween Rave setzt auf eine große, dicht inszenierte Partynacht.

Neue musikalische Handschrift 2026

In diesem Jahr bekommt die Veranstaltung bewusst einen neuen musikalischen Zugang. Das Soundkonzept wird neu ausgerichtet und verbindet tanzbaren Techno mit Drum & Bass. Damit soll der Halloween Rave musikalisch wieder stärker dort anknüpfen, wo auch Marina Virgolinis eigene Wurzeln als Veranstalterin liegen: in der elektronischen Clubkultur. „Ich möchte heuer wieder deutlich mehr meine eigene Handschrift hineinbringen. Ich komme aus der elektronischen Szene, und genau das soll man auch musikalisch wieder spüren.“

Ein besonderer Schwerpunkt liegt 2026 außerdem auf weiblichen Artists. Gleich drei weibliche DJs stehen im Line-up: Youphoria, Inaya und Elasy aus Österreich. Als Frau, die selbst seit Jahrzehnten in einer traditionell stark männlich geprägten Veranstaltungs- und Technikbranche arbeitet, möchte Virgolini auch auf der Bühne bewusst weibliche Präsenz zeigen.

Ich bin selbst seit meinem 18. Lebensjahr Veranstalterin. Deshalb freut es mich besonders, heuer drei starke Frauen am DJ-Pult zu haben. Das passt zu mir und zu meiner Handschrift für diese Veranstaltung.“

©Marina Virgolini Halloween wird beim Rave nicht nur dekoriert, sondern gelebt: Marina Virgolini mitten im Publikum.

Halloween für Jung und Junggebliebene

Der Halloween Rave versteht sich dabei nicht ausschließlich als Party für eine ganz bestimmte Altersgruppe. „Halloween ist für mich für Jung und Junggebliebene. Wer Lust auf elektronische Musik, Verkleidung, eine große Halle und eine richtig inszenierte Halloween-Nacht hat, soll bei uns willkommen sein.“ Neben Musik und Inszenierung ist Virgolini 2026 noch ein anderer Punkt wichtig: leistbare Eintrittspreise. Gerade angesichts gestiegener Lebenshaltungskosten möchte sie bewusst vermeiden, dass ein Abend für junge Besucherinnen und Besucher finanziell kaum mehr leistbar ist. Deshalb setzt die Veranstaltung auf vergleichsweise günstige Ticketpreise – mit Early Bird Tickets bereits ab 10 Euro.

„Ich sehe natürlich, wie angespannt die finanzielle Situation für viele geworden ist. Gerade junge Menschen müssen sehr genau überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben. Ich möchte nicht, dass man für einen Abend schon beim Eintritt einen riesigen Betrag bezahlen muss. Eine Party soll Spaß machen und trotzdem leistbar bleiben.“

Eine Veranstaltung mit persönlicher Handschrift

Für Marina Virgolini ist der Halloween Rave deshalb 2026 mehr als nur ein weiterer Termin im Veranstaltungskalender. Nach Jahrzehnten in der Club-, Event- und Technikbranche verbindet die Nacht vieles von dem, was ihre berufliche Geschichte geprägt hat: elektronische Musik, große Produktionen, Inszenierung und die Leidenschaft für außergewöhnliche Veranstaltungen. Gemeinsam mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Unternehmen Stereo Media GmbH fließt dabei auch die technische Erfahrung aus zahlreichen Eventproduktionen in die Umsetzung ein. Von einer leeren Messehalle bis zur fertigen Halloween-Nacht entstehen Bühne, Sound, Licht und Atmosphäre Schritt für Schritt.

©Marina Virgolini Noch ist die Messehalle leer: Aus Planung, Technik und Inszenierung entsteht Schritt für Schritt die Halloween-Welt für den 31. Oktober.

„Ich liebe diesen Moment, wenn du in einer leeren Halle stehst und weißt: In wenigen Stunden ist hier eine komplett andere Welt. Genau diese Verwandlung macht Veranstaltungen für mich nach all den Jahren noch immer spannend.“

„Man soll das Event spüren“

Von den ersten Tunnel Raves und der Obsession über 17 Jahre Stereoclub bis zum heutigen Halloween Rave in der Messehalle ist elektronische Musik ein roter Faden durch Marina Virgolinis Veranstalterleben geblieben. „Ich möchte keine beliebige Party machen. Wenn Halloween draufsteht, muss man Halloween auch spüren. Mir ist wichtig, dass die Menschen in die Halle kommen und sofort merken: Heute Nacht passiert hier etwas Besonderes.“

Auch auf Social Media zeigt Marina zunehmend die Person hinter der Veranstaltung. Unter ihrer Personal Brand VirgoStar Marina nimmt sie ihre Community mit hinter die Kulissen, zeigt Vorbereitungen, Eventproduktion, Mode und ihren persönlichen Zugang zur Veranstaltungswelt. Damit wird auch die Veranstalterin selbst stärker sichtbar. „Mir ist wichtig, dass die Besucher sehen, wer hinter solchen Projekten steht. Das gehört zu mir und zu meinem Leben. Ich liebe Veranstaltungen, ich liebe Mode, Lifestyle und Inszenierung – und ein wenig Drama – und bei Halloween kommt all das zusammen.“

©Marina Virgolini

Schritt für Schritt mitverfolgen

Bis zum 31. Oktober wird deshalb nicht nur in der Messehalle vorbereitet. Auch online soll Schritt für Schritt sichtbar werden, wie aus den ersten Ideen die fertige Halloween-Nacht entsteht. Das Ziel ist klar: Für eine Nacht soll die Messehalle nicht einfach nur Veranstaltungsort sein, sondern zu einer eigenen Halloween-Welt werden.

©Marina Virgolini Halloween Rave 2026 – Kärntens größte Halloween Night am 31. Oktober in der Messehalle 4 Klagenfurt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 08.10.2026 um 16:50 Uhr aktualisiert