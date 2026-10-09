Baumaschine spurlos verschwunden: Rätselhafter Diebstahl in Klagenfurt

Wie stiehlt man eine tonnenschwere Baumaschine, ohne dass es jemand bemerkt? Genau das dürften sich derzeit auch die Ermittler in Klagenfurt fragen. Dort ist eine Grubenwalze spurlos verschwunden.

Eine schwere Baumaschine ist in Klagenfurt spurlos verschwunden. Bislang unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei zwischen dem 30. September und dem 7. Oktober 2026 eine Grubenwalze von einem Firmenparkplatz gestohlen. Dabei war die Maschine eigentlich durch gesichert. Wie die Polizei mitteilt, war die Grubenwalze von Bauzäunen umgeben, die miteinander verschraubt waren. Dennoch gelang es den Tätern, die Maschine zu entwenden. Wie sie dabei vorgingen und wie sie die Grubenwalze abtransportierten, ist derzeit nicht bekannt. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.