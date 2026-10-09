„Türen schließen sich“: Klagenfurter Kindermodegeschäft sperrt zu

Mehr als vier Jahre lang konnten Eltern bei „Engale & Bengale“ in Klagenfurt Gewand für ihre Kleinen kaufen. Nun steht fest: Das Kindermodengeschäft in der Pischeldorfer Straße wird schließen.

„Türen schließen sich – Erinnerungen bleiben.“ Mit diesen Worten kündigte Alexandra Malle, Betreiberin des Kindermodengeschäfts „Engale & Bengale“ in Klagenfurt die bevorstehende Geschäftsschließung an. Seit April 2022 gibt es das Geschäft in der Pischeldorfer Straße 144. Dort finden Kunden Markenbekleidung für Babys, Kinder und Teenager. Damit ist nun bald Schluss.

„Danke für eure Treue“

In ihrem Beitrag in den sozialen Medien richtet sich Malle auch persönlich an ihre Kundschaft: „Wir sagen Danke für eure Treue, euer Vertrauen und die vielen schönen Begegnungen!“

Ganz vorbei ist es allerdings noch nicht. Wer bei „Engale & Bengale“ bisher gerne eingekauft hat, bekommt noch Gelegenheit dazu. „Kommt noch einmal vorbei und sichert euch eure Lieblingsstücke“, schreibt die Betreiberin. Geöffnet bleibt das Geschäft, solange der Vorrat reicht, spätestens ist jedoch Ende 2026 Schluss.