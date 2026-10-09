Früher Weihnachtszauber in Klagenfurt: Neues Konzept am Alten Platz

Während andernorts noch die Halloweendekoration hängt, wird in Klagenfurt schon der Glühwein ausgeschenkt. Bereits am 5. November startet am Alten Platz ein neuer "Weihnachtszauber".

In Klagenfurt beginnt die Weihnachtszeit heuer schon am 5. November: Der Alte Platz bekommt ein neues Adventkonzept mit großen Lichtfiguren, beleuchteten Eingangstoren und neu gestalteten Gastronomiehütten. Dazu sind mehrere Veranstaltungen geplant – von der Krampus-Disco bis zur großen Silvesterparty mit der Kärntner Band Meilenstein.

Glühwein-Opening bereits am 5. November

Hinter dem neuen „Weihnachtszauber am Alten Platz“ stehen die Bar Italia und das Teatro in the City. Sie wollen den Platz heuer mit einer großflächigen Weihnachtsbeleuchtung in Szene setzen. Geplant sind unter anderem zwei beleuchtete Eingangstore, große Leuchtfiguren und verschiedene Lichtobjekte. Auch die Gastronomiehütten werden neu gestaltet und bekommen ein überarbeitetes Angebot. Los geht es am Donnerstag, dem 5. November 2026, um 16 Uhr mit einem Glühwein-Opening. Dabei wird erstmals auch die neue Weihnachtsbeleuchtung präsentiert. Für Musik sorgen die Bengels Reloaded und DJ Frame.

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Von Krampus-Disco bis Silvesterparty

Auch danach stehen mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Am 21. November wird nach dem Klagenfurter Krampuslauf am Alten Platz weitergefeiert. Am 4. Dezember gibt es einen Adventnachmittag mit einer Hilfsaktion für Kinder in Not und einem Mitmach-Konzert mit Bernhard Fibich. Am 18. Dezember steht ein weiterer Musikabend auf dem Programm. Zum Jahreswechsel wird ebenfalls Party gemacht: Am 31. Dezember tritt die Kärntner Band Meilenstein am Alten Platz auf. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenlos.

Die „Weihnachtszauber“-Termine im Überblick: 5. November , ab 16 Uhr: Glühwein-Opening mit Bengels Reloaded (16 bis 19.30 Uhr) und DJ Frame (19.30 bis 22 Uhr)

21. November , ab 16 Uhr: Krampus-Disco nach dem Klagenfurter Krampuslauf mit DJ Frame

4. Dezember, ab 16 Uhr: Advent After Work mit Nikolaushelfer-Aktion, Bernhard Fibich und DJ Frame (16 bis 22 Uhr)

18. Dezember , ab 16 Uhr: Advent After Work mit Taxi Gratzer (17 bis 20 Uhr) und DJ Frame (20 bis 22 Uhr)

31. Dezember, ab 16 Uhr: Silvesterfeier mit DJ Sound (19.30 bis 21 Uhr) und Meilenstein (ab 21 Uhr)

„Etwas Besonderes für Klagenfurt schaffen“

„Wir möchten mit dem Weihnachtszauber etwas ganz Besonderes für Klagenfurt schaffen. Unser Ziel ist es, die Innenstadt zu beleben und einen Treffpunkt zu gestalten, an dem Menschen gemeinsam die Weihnachtszeit genießen können“, erklärt Berit Jonke, Geschäftsführerin der Bar Italia. Und Gert Höfferer, Geschäftsführer des Teatro in the City, ergänzt: „Der Alte Platz ist das Herz unserer Innenstadt. Mit diesem neuen Konzept

möchten wir zeigen, welches Potenzial in Klagenfurt steckt.“