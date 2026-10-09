Neues Traumazentrum in Klagenfurt: Das ist der Stand der Dinge

Jahrelang wurde diskutiert, geplant und verhandelt. Jetzt soll es endlich vorangehen: Für das neue Trauma-Orthopädie-Zentrum in Klagenfurt stehen die nächsten Schritte fest. Schon 2027 wird es ernst.

Nach jahrelangen Diskussionen wird es beim geplanten Trauma-Orthopädie-Zentrum in Klagenfurt nun konkreter. Anfang 2027 sollen die Planungsarbeiten beginnen, Mitte des Jahres ist der Abriss der bisherigen „Chirurgie Ost“ vorgesehen. An deren Stelle soll das neue Zentrum entstehen, in dem künftig die Unfallchirurgie und Orthopädie gebündelt werden.

Arbeitsgespräch zu nächsten Schritten

Bei einem Arbeitsgespräch am Klinikum Klagenfurt haben sich Gesundheitslandesrätin Beate Prettner, AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart sowie der bisherige KABEG-Vorstand Arnold Gabriel und sein designierter Nachfolger Karl Cernic über den aktuellen Stand des Projekts ausgetauscht. Dabei ging es vor allem um die nächsten Schritte und die Zusammenarbeit zwischen AUVA, KABEG und Land Kärnten.

So geht es weiter

Nachdem im Juni der Verwaltungsrat der AUVA und Anfang Juli auch der KABEG-Aufsichtsrat grünes Licht für das Projekt gegeben hatten, stehen nun die nächsten Etappen fest. Nach der Beauftragung der Bauleistungen sollen mit Jahresbeginn 2027 die Planungsarbeiten starten. Sind die erforderlichen Vorbereitungen abgeschlossen, soll die bisherige „Chirurgie Ost“ gegen Mitte 2027 abgerissen werden. Auf diesem Areal entsteht anschließend das neue Trauma-Orthopädie-Zentrum. Prettner erklärt dazu:

Nach den vielen Jahren der Planung ist es wichtig, dass dieses Projekt jetzt Schritt für Schritt vorankommt. Genau das passiert: Die offenen Punkte werden gemeinsam abgearbeitet, die nächsten Schritte abgestimmt und die Zusammenarbeit zwischen AUVA, KABEG und Land weiter konkretisiert.“

Unfallchirurgie und Orthopädie unter einem Dach

Das neue Zentrum soll die Behandlung von Unfallpatienten in Kärnten grundlegend verändern. Statt die Versorgung auf mehrere Einrichtungen aufzuteilen, werden künftig verschiedene medizinische Bereiche am Standort des Klinikums Klagenfurt zusammengeführt.

Die AUVA übernimmt dabei die unfallchirurgische und orthopädische Versorgung und baut die tagesklinischen Angebote aus. Die KABEG ist künftig für die Intensivmedizin sowie die Behandlung von schwer und mehrfach verletzten Patienten zuständig. Bestehende Einrichtungen wie der Schockraum und der Hubschrauberlandeplatz sollen gemeinsam genutzt werden. Geplant sind rund 66 stationäre und 30 tagesklinische Betten. Hinzu kommt eine vorgelagerte Versorgungseinheit, die Patienten je nach Behandlungsbedarf weiterleiten und damit die Spitalsambulanzen entlasten soll.

Auch eigenes Zentrum für ältere Patienten geplant

Ein weiterer Bestandteil ist die Alterstraumatologie. Dafür sind 32 Betten vorgesehen, die von der AUVA errichtet und anschließend von der KABEG betrieben und finanziert werden. Dort sollen insbesondere ältere Menschen nach Verletzungen und Operationen weiterbetreut werden. AUVA-Generaldirektor Alexander Bernart erklärt, dass die notwendigen baulichen Rahmenbedingungen rund um den Jahreswechsel 2026/2027 geschaffen werden sollen.

Inbetriebnahme für 2031 oder 2032 geplant

Hinter dem Projekt liegen mehr als zehn Jahre Diskussionen und Planungen. Erst im Sommer 2026 konnten sich die AUVA und die KABEG auf die überarbeitete Variante einigen. Das Land Kärnten beteiligt sich nach bisherigen Angaben mit rund 60 Millionen Euro bis 2032.

Bis die ersten Patienten im neuen Zentrum behandelt werden können, wird es allerdings noch einige Jahre dauern.