KAC holt sich Goalie-Verstärkung auf Zeit

Der EC-KAC hat auf die langfristige Verletzung von Sebastian Dahm reagiert und Verstärkung für das Tor geholt. Der 28-jährige Lette Mareks Mitens soll künftig gemeinsam mit Florian Vorauer das Klagenfurter Tor hüten.

Rund 30 verfügbare Torhüter hat der EC-KAC nach eigenen Angaben unter die Lupe genommen. Nun ist die Entscheidung gefallen: Der lettische Nationalteam-Goalie Mareks Mitens wechselt nach Klagenfurt. Der 28-Jährige war zuletzt vereinslos und wird bereits am kommenden Wochenende in der Landeshauptstadt erwartet.

Erfahrung aus Nordamerika und Europa

Mitens verließ seine lettische Heimat bereits im Alter von 18 Jahren und wechselte nach Nordamerika. Dort spielte er zunächst in einer Nachwuchsliga, ehe er vier Jahre lang für die Lake Superior State University auf dem Eis stand. Später schaffte er den Sprung in die American Hockey League (AHL), die zweithöchste nordamerikanische Profiliga. Seit 2023 ist der Torhüter wieder in Europa aktiv. Zu seinen bisherigen Stationen zählen Vereine in Tschechien und der Slowakei, zuletzt stand er bei Banská Bystrica unter Vertrag. Auch für die lettische Nationalmannschaft war Mitens bereits im Einsatz. Bei der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 in der Schweiz stand er gegen Finnland im Tor.

Vertrag vorerst bis November

Beim KAC soll Mitens den verletzten Sebastian Dahm ersetzen und Florian Vorauer ergänzen. General Manager Oliver Pilloni erklärt die Entscheidung: „Unser Goaltending Coach hat rund 30 verfügbare Torhüter sehr genau unter die Lupe genommen und analysiert, in der Balance aus unseren sportlichen Erwartungen und wirtschaftlichen Möglichkeiten haben wir uns dafür entschieden, Mareks Mitens zu uns zu holen.“ Ausschlaggebend seien neben seiner internationalen Erfahrung auch die finanziellen Rahmenbedingungen gewesen. Wie es nach der Länderspielpause im November weitergeht, ist vorerst offen.