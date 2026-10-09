Wirbel um Kärntner Flagge am Balkon – und das vor dem 10. Oktober

Der Umgang mit einer Tradition rund um den Kärntner Landesfeiertag sorgt derzeit für Ärger. Auf Facebook kursiert derzeit ein Schreiben, das eine Klagenfurterin am 6. Oktober von ihrer Hausverwaltung erhalten haben soll. Darin wird sie aufgefordert, eine am Balkon angebrachte Fahne zu entfernen. Der Mann kommentiert den Brief mit den Worten: „Soviel zum Thema 10. OKTOBER (Seit 18 Jahren immer so gewesen) Die FAHNE am Balkon“.

Fahne soll Sicht der Nachbarn einschränken

Die Hausverwaltung begründet ihre Aufforderung mit den Interessen der Nachbarn. Bei einer Objektbegehung sei festgestellt worden, dass die Fahne „die Sicht Ihrer unterliegenden Nachbarn erheblich einschränkt“. Deshalb werde die Bewohnerin gebeten, sie umgehend zu entfernen. Doch das ist nicht die einzige Begründung. In dem Schreiben heißt es außerdem: „Es ist allgemein nicht gestattet an der Balkonbrüstung etwas anzubringen, da dies das äußere Erscheinungsbild der gesamten Liegenschaft beeinträchtigt.“ Sollte die Bewohnerin der Aufforderung nicht nachkommen, kündigt die Hausverwaltung weitere Schritte an, um die Entfernung der Fahne zu erreichen. Ob es zuvor Beschwerden von Nachbarn gegeben hat, geht aus dem veröffentlichten Schreiben nicht hervor.

Vizebürgermeister: „Schlichtweg ein Wahnsinn“

Mittlerweile hat der Fall nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch in der Klagenfurter Stadtpolitik hohe Wellen geschlagen. Vizebürgermeister Patrick Jonke (FSP) reagiert in einer aktuellen Presseaussendung mit deutlicher Kritik. „Für mich ist es schlichtweg ein Wahnsinn, dass ausgerechnet rund um den 10. Oktober einer Bewohnerin untersagt werden soll, unsere Kärntner Fahne am Balkon zu zeigen. Gerade an diesem für unser Bundesland so bedeutenden Gedenktag sollte das Bekenntnis zu unserer Heimat nicht zum Streitfall werden“, erklärt Jonke.

Was wird am 10. Oktober in Kärnten gefeiert? Am 10. Oktober feiert Kärnten den Jahrestag der Volksabstimmung von 1920. Damals entschied sich die Mehrheit der Bevölkerung im südlichen Kärnten dafür, bei Österreich zu bleiben und sich nicht dem damaligen Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen anzuschließen. Vorausgegangen waren dem Volksentscheid der Zerfall der österreichisch-ungarischen Monarchie und bewaffnete Auseinandersetzungen um die Zugehörigkeit Südkärntens, die als Kärntner Abwehrkampf in die Geschichte eingingen. Heute wird der 10. Oktober als Kärntner Landesfeiertag begangen.

„Bei Klagenfurt Wohnen wird es kein pauschales Verbot geben“

Als Wohnungsreferent der Stadt Klagenfurt bezieht Jonke auch zur Regelung bei den städtischen Wohnungen Stellung. „Bei Klagenfurt Wohnen wird es von meiner Seite kein pauschales Verbot geben, zum 10. Oktober die Kärntner Fahne zu hissen. Solange die Sicherheit gewährleistet ist und keine berechtigten Rechte anderer verletzt werden, sehe ich keinen Grund, unseren Bewohnerinnen und Bewohnern diese Tradition zu untersagen.“

Jonke appelliert jedenfalls an die betreffende Hausverwaltung, ihre Aufforderung noch einmal zu überdenken.